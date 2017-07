Sigue la escalada de delitos en el municipio

ENSENADA, Baja California(GH)

Los índices de delincuencia que registra Ensenada resalta a nivel nacional y mantiene en los primeros niveles de delincuencia en el Estado, a comparación de la cantidad de habitantes, señaló Armando Ayala Robles, enlace nacional del partido Morena.



Mencionó que de acuerdo a las propias cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,hasta junio se había registrado un total de 88 homicidios dolosos en el Municipio, cantidad sin precedentes y que duplica a la incidencia de otros años.



“La preocupación no solo es por el número de asesinatos, sino por la crueldad y barbarie de los mismos, donde hoy en día se ha convertido de manera lamentable en un tema común, los cuerpos tirados en las vías públicas y a orilla de carretera, los asesinatos a plena luz del día en vialidades transitadas o el hallazgo de osamentas”, señaló.



Ayala Robles dijo que ha llamado la atención la crueldad que se puede ver en estos casos, en especial en la zona rural de Ensenada, como San Quintín y sus alrededores, que incluso ha llegado a los atentados a sangre fría contra elementos policiacos, de tal manera, que ahora se enfrenta una crisis en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por la renuncia de policías.



De estos homicidios dolosos, opinó que es lamentable el creciente incremento en los números, al grado que junio es el mes que más muertos por esta causa registra con la cantidad de 19, mientras que en enero fueron 12, en febrero 9, marzo 17, abril 18 y mayo 13.



De igual manera, esta incidencia, no contempla a los homicidios culposos, que hoy en día contabiliza los 58 casos, que también sobresalen por su cantidad, destacó.



Lo anterior, solo por mencionar uno solo de los delitos que se han incrementado en el municipio, sin embargo, en general se presenta una incidencia preocupante, al contabilizarse: 63 lesiones, 560 robos, 107 delitos patrimoniales, 13 violaciones y 330 de otro tipo de delitos.



“Apreciamos conductas esquivas de autoridades de procuración de justicia, quienes solo le sacan la vuelta, y del propio Ejecutivo del Estado, que evade su responsabilidad al buscar desviar la atención hacía el Congreso de la Unión para que se agraven la pena de los delitos, pero de nada sirve una medida así, cuando los delincuentes en la actualidad difícilmente están tocando la cárcel”, indicó.



El vocero del partido dijo que es una realidad que los propios delincuentes conocen hoy más del nuevo sistema de justicia penal, que los propios policías y las enormes bondades que existen para ellos, en especial para que no lleguen a la cárcel.



“Requerimos de efectividad, de autoridades competentes, de gestores que sepan plantear la realidad sobre lo que está enfrentando esta zona y que permita una real inyección de recursos en las áreas que en realidad lo requieren”, enfatizó.