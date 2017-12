Reconocen altruismo de Rafael Chávez

ENSENADA, Baja California(GH)

El ex Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada, Rafael Chávez Montaño, recibió un reconocimiento por su arduo trabajo altruista en beneficio de diversas asociaciones civiles de Ensenada.



El Presidente del Corporativo de Líderes Humanistas, Fernando Emanuel Sauceda Chávez, manifestó su admiración por Rafael Chávez, ya que siempre ha mostrado disposición y voluntad de ayudar a las personas más vulnerables del municipio.



“Día a día vemos la necesidad en las colonias y nos da mucho gusto encontrarnos con gente como él, que desde el primer momento nos pregunta qué necesitamos, eso nos levanta el ánimo y nos hace ver que tenemos en quien confiar, expresó.



Destacó que Chávez Montaño se ha involucrado en diversas causas en beneficio de los niños con autismo, las personas con discapacidad, los adultos mayores y el hambre en las colonias más alejadas, entre otros sectores vulnerables.



“Necesidades siempre va a haber, pero gente como tú es algo que el dinero no puede comprar, valoramos mucho todo tu trabajo”, manifestó.



Por su parte, Rafael Chávez dijo sentirse halagado y sorprendido por el reconocimiento y agradeció a cada uno de sus amigos y colaboradores por el trabajo que han realizado a lo largo de los años.



“Gracias a todos, yo siempre he creído que para salir adelante en la vida tenemos que trabajar todos juntos, aquí está mi mano amiga , mi cariño, mi corazón y mi humildad para poderles ayudar en lo que yo pueda, no tengo poder pero tengo amigos que cuando yo les pido un favor siempre me lo hacen, es por eso que le agradezco a todos ustedes”, indicó.