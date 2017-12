Patronato para Liberados apoya a 100 familias de ex reos

ENSENADA, Baja California(GH)

El Patronato para Liberados de Ensenada, apoyó a 100 familias de personas que salieron de la cárcel, con cenas y regalos para las fiestas decembrinas.



“La ayuda consistió en 100 cenas, incluyendo el pavo y todo lo necesario para que se prepare, además se entregaron bicicletas, juguetes, cobijas y despensas, es un apoyo para que estas familias tengan una navidad cálida”, expresó el Presidente del Patronato, Jorge Menchaca Sinencio.



Explicó que el objetivo del patronato es llevar a cabo acciones y programas para impulsar la reincorporación de los ex reos a la sociedad y darles seguimiento para que no vuelvana delinquir.



“Cuando están a punto de salir nos acercamos a ellos y les platicamos acerca del apoyo que podemos ofrecerles, a algunos los ayudamos con transporte, a otros con despensa y ahorita estamos trabajando de la mano con el director del Cereso para poder generar empleo desde adentro de la cárcel”, informó.



Menchaca Sinencio comentó que también están trabajando coordinadamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se enseñen diversos oficios adentro de los penales y cuando los reos sean liberados, puedan emplearse inmediatamente



“Cuando salen se topan con una realidad para la cual no estaban preparados, algunas casas de asistencia los reciben si no tienen dónde dormir y a partir de ahí empieza un viacrucis para ellos, no tienen un peso en la bolsa y algunos sus familias no quieren saber nada de ellos, es por eso que tenemos que ayudarlos para que no reincidan”, afirmó.