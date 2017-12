El Ayuntamiento está al borde del caos económico: Morena

ENSENADA, Baja California(GH)

La deficiencia en los servicios públicos, la falta de pago de aguinaldos y las múltiples deudas que ahogan al Ayuntamiento se ven reflejado en el deterioro de la ciudad, señaló Armando Ayala Robles, enlace nacional de Morena en Ensenada.



“Es lamentable la situación que atraviesa el Ayuntamiento, vemos que la reingeniería financiera ha sido un rotundo y total fracaso, esta administración recibió un Ayuntamiento endeudado arriba de los 2 mil millones de pesos y recientemente vemos que hay adeudos por más de 3 mil millones de pesos”, señaló.



El líder político consideró que el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, no ha mostrado interés en reducir su propio sueldo y el de los funcionarios de primer nivel a un 25%.



“Se ha engrosado la nómina municipal, sí se han dejado algunas plazas sindicales pendientes pero ha incrementado el personal de confianza y eso es una muestra más de que no se ha aplicado una política de austeridad, se han pedido prestamos adicionales, hay falta de pago de proveedores y la falta de pago de aguinaldos”, apuntó.



Ayala Robles declaró que es sumamente preocupante el estado en el que se encuentran las calles, ya que hace unos días hubo una ligera llovizna y con eso bastó para que aparecieran más baches, por lo que se espera un desastre para la temporada de lluvias que se avecina.



“El Ayuntamiento está al borde del caos económico, esto lógicamente nos está afectando a todos los ensenadenses en la recolección de basura, el bacheo , la pavimentación, el alumbrado público e infraestructura, aunado al desastre que dejó el ex alcalde Gilberto Hirata”, criticó.



Finalmente, reprobó el primer año de la administración de Marco Novelo, ya que a su parecer, prácticamente no ha cumplido con nada de lo que prometió en campaña.



“Le pongo un cinco, si no hay un saneamiento financiero no se puede brindar ningún servicio de calidad, esperemos que el próximo año los altos funcionarios se reduzcan las percepciones y los sueldos”, concluyó.