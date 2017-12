Esperan más incrementos en la gasolina el próximo año

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de la llegada de petroleras extranjeras, el Presidente de la Asociación de Gasolineras, Juan Manuel Arellano Lara, estimó que seguirá habiendo incrementos en los precios de los combustibles, lo que obligará a los empresarios a implementar un nuevo modelo de negocios en las estaciones de servicio.



“No vamos a ver grandes cambios en lo que el público consumidor espera, que es el comprar una gasolina más barata, la gasolina va a seguir subiendo y aunque están llegando grandes marcas, se sigue vendiendo el producto que Pemex distribuye, la diferencia es el aditivo que ellos están usando y que supuestamente da un mejor rendimiento”, indicó.



El empresario consideró que es prácticamente imposible que vaya a bajar el precio del combustible, y por el contrario, se proyecta un incremento hasta del 20 %.



“Esperemos que no nos llegue de golpe como ya ha sucedido y que por lo menos vaya incrementando poco a poco, pero prácticamente podemos afirmar que para abajo no va a haber precio de la gasolina”, señaló.



Arellano Lara mencionó que actualmente hay gasolineras un total de 85 estaciones de servicio en Ensenada, contando la zona Sur del Municipio, de las cuales 45 están adheridas a la asociación.



“En Ensenada hay ocho estaciones que no son de Pemex y yo creo que con tiempo vana ir incrementando, va a haber cambios, nosotros también tenemos que tomar decisiones si seguimos con Pemex, hacemos una marca propia o esperamos que llegue alguna otra extranjera a ofrecer el servicio”, indicó.



El líder de los gasolineros dijo que si han notado una disminución en el consumo, ya que a la gente cada vez le alcanza para menos litros, sin embargo, las ventas no han bajado debido a que hay mayor número de automovilistas.



“Los sueldos son los mismos y la gasolina está más cara, si antes la gente cargaba 20 litros, ahora carga un 30% menos, si ha disminuido pero la ciudad ha ido creciendo y hay más flujo vehicular, por eso se mantiene estable”, explicó.



Nuevo modelo de negocios



Por otra parte, mencionó que gran parte de los empresarios que tienen estaciones de servicio, han optado por integrar un pequeño centro comercial para atraer más clientes.



“Es muy importante dar un buen servicio para poder mantener a nuestros clientes y buscar diversificar para ser más competitivos y cubrir dos o tres necesidades a la vez, que el cliente pueda echar gasolina, cambiar dólares y comprar la leche en un mismo lugar”, apuntó.