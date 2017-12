Bomberos y policías sin pago de aguinaldo

ENSENADA, Baja California(GH)

El Gobierno Municipal sigue sin cumplir con el pago de aguinaldos en su totalidad y ayer elementos de la Dirección de Bomberos y de Seguridad Pública se manifestaron exigiendo el pago de ese derecho.



Desde la semana pasada los trabajadores del Servicio de Limpia se manifestaron y ejercieron presión al haber detenido la recolección de basura durante un día y así recibir respuesta del Presidente Municipal, quien se comprometió a pagar la totalidad de los aguinaldos el martes de esta semana.



No obstante, la entrega del pago fue solo para afiliados al Sindicato de Burócratas, quedando pendiente el pago a empleados de confianza, policías y bomberos.



Son alrededor de 120 bomberos y más de 900 policías que hasta la fecha no han recibido el aguinaldo.



“Nos dijeron que el aguinaldo se iba a pagar al personal sindicalizado y que para supernumerarios o de confianza no hay fecha para cuándo; esto nos afecta porque lo tenemos contemplado para el gasto de nuestras familias en estas fechas”, declaró un bombero.



Un policía comentó que les preocupa, ya que faltan pocos días para Navidad y ante la falta de pago no han podido comprar regalos ni la cena del 24 de diciembre.



“Estamos esperando que nos den respuesta... el Presidente nos dijo que a más tardar el lunes, pero no podemos esperar tanto”, indicó.



Por su parte, la oficial mayor, Mónica Vargas Núñez, dijo que el Ayuntamiento ya contaba con el recurso pero a causa de las retenciones que les han efectuado por la falta de pago en la administración pasada al SAT, no cuentan con fondos.



“Hubo retención de participaciones derivado del incumplimiento que se dieron en administraciones pasadas, para el 28 de diciembre la Auditoria Superior de la Federación nos está pidiendo que regresemos 240 millones de pesos.



La funcionaria dijo que el pago del total de los aguinaldos, incluyendo empelados de base, policías, bomberos y de confianza es de alrededor de 106 millones de pesos.

“Este viernes tenemos catorcena y el pago de los aguinaldos, lo único que puedo decirles es que se están haciendo todos los esfuerzos, la tesorera y el Alcalde se fueron a Ciudad de México y ya está autorizado el recurso, sin embargo las transferencias no son tan rápidas y estamos en espera de que el Gobierno del Estado nos apoye con un recurso para dar cumplimiento a esta obligación”, explicó.