Mueren 90 mujeres al año por cáncer cervicouterino

ENSENADA, Baja California(GH)

En Baja California, mueren entre 80 y 90 mujeres al año por cáncer cervicouterino, el segundo cáncer más frecuente en la mujer, señaló que José Juan Godinez Montaño, responsable de la Clínica de Displasia en el Hospital General de Ensenada.



Hasta hace unos años, dijo, el cáncer cervicouterino era el más frecuente en las mujeres a nivel nacional, incluso hubo años en los que la cantidad de muertes por cáncer cervicouterino y de mama eran similares.



“El cáncer cervicouterino es el cáncer más prevenible y más curable que existe debido a que es requisito indispensable para que una mujer desarrolle cáncer cervicouterino tener el Virus del Papiloma Humano, que se adquiere por contacto sexual”, indicó.



Godinez Montaño destacó la importancia de que toda mujer que haya iniciado una vida sexual activa se realice cada año el papanicolaou y después de los 35 años la captura de híbridos, que consiste en detectar si existen partículas del virus causante del cáncer.



Explicó que el virus puede provocar un cáncer entre los tres y cinco años posteriores de su instalación en el organismo cuando el virus es muy agresivo, aunque la mayoría de las veces tarda más de cinco años en desarrollarse.



Aunque a nivel estala las estadísticas indican que mueren hasta 90 mujeres al año por este mal, recordó que en Ensenada la cifra es mucho menor, ya que se registran, en el mismo periodo, entre tres y cinco muertes por cáncer cervicouterino.



Mencionó que desde hace años se desarrolló una vacuna que se propone aplicar principalmente a mujeres entre 9 y 25 años de edad, que no hayan tenido lesiones por el virus; aunque el premio nobel en Medicina, Harald Zur Hausen, quien la inventó, comentó que sería más efectiva si también se aplica a los varones.



“Sabemos que las más beneficiadas son las mujeres, dado que el varón no desarrolla cáncer aun teniendo el virus, por lo que la Secretaría de Salud ha



implementado que sean las mujeres las que sean vacunadas, de preferencia las más pequeñas”, comentó.



Finalmente, invitó a las mujeres, especialmente a las que no se han realizado un Papanicolau, a que acudan a los diferentes centros de salud a realizarse el estudio de detección y así evitar las muertes por cáncer cervicouterino que siguen ocurriendo.