Preocupa embarazo y adicciones en adolescentes

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la gran cantidad de embarazos en adolescentes y problemas de adicciones, la Fundación “Salvemos a Nuestros Hijos”, ha llevado a cabo diversos talleres de prevención en las secundarias.



El Secretario de la fundación, Salvador Moreno Franco, señaló que en los últimos siete años se ha dado un incremento alarmante en el número de embarazos y jóvenes que terminan en centros de rehabilitación.



“En el hospital general tienen un registro de que tres de cada diez partos son de adolescentes de 12 a 17 años y se estima que la mitad de los adolescentes consumen algún tipo de droga, principalmente mariguana y cristal, esta última es una de las más adictivas y destructivas”, refirió.



Moreno Franco consideró que el problema es multifactorial, sin embargo principalmente radica en la falta de atención de los padres de familia.



“La enfermedad más grave que tiene un adolescente se llama soledad, los papás generalmente deben de trabajar los dos y los niños se la pasan en la calle o en su computadora, empiezan por curiosidad y querer pertenecer a un grupo de amigos que finalmente los llevan a las drogas o a embarazarse a corta edad”, apuntó,



Reconoció que gracias a la apertura del Sistema Educativo Estatal, han podido impartir talleres de prevención en diversas secundarias, donde han brindado información a más de 10 mil jóvenes de manera gratuita.



“Padres de familia hemos visto alrededor de 200, aún cuando en las escuelas tratan de obligarlos para que vayan, a la mayoría no les interesa, argumentan que no tienen tiempo, pero va a ser demasiado tarde cuando tengan a un hijo o hija en un centro de rehabilitación o con un embarazo no deseado”, declaró.