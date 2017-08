Transportistas adquieren 14 unidades nuevas

ENSENADA, Baja California(GH)

Con una inversión de 15 millones 340 mil pesos, los transportistas adquieieron 14 unidades modelo 2018, las cuales se suman a las 39 que han ingresado desde diciembre, informó el Presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (Utime), Armando Gutiérrez Guerra.



“Hemos estado cumpliendo con los compromisos que se establecieron en el acuerdo de cabildo, en las empresas estamos integrando más expedientes para adquirir más unidades pero es un proceso que no es de un día para otro porque las financieras son muy meticulosas para corroborar quién es sujeto de crédito”, explicó.



Gutiérrez Guerra estimó que las nuevas unidades equivalen aproximadamente al 10% del parque vehicular, sin embargo, hay otro 10% de unidades seminuevas que también han adquirido desde diciembre.



No obstante, reconoció que las condiciones de las vialidades afectan bastante al funcionamiento del transporte público, ya que la gran cantidad de baches ocasionan frecuentemente fallas mecánicas.



“Es un tema con el que hemos estado batallando, hemos notado la limitación que tiene el gobierno municipal para mejorar las vías en donde nosotros transitamos, hemos estado en pláticas con el Alcalde pero no alcanza, nos golpea bastante que haya vialidades en pésimas condiciones”, señaló.



A pesar de que la tarifa del transporte incrementó un 30% desde el 10 de julio de este año, el líder de los transportistas comentó que las empresas aún no se recuperan de la mala situación financiera que atraviesan.



“El incremento coincidió con la época de vacaciones y nos la vimos difícil, apenas ayer iniciaron las clases en todos los niveles escolares y apenas vamos a empezar a medir el resultado del incremento de la tarifa para poder seguir cumpliendo con los compromisos planeados”, declaró.



No están de acuerdo con credencial única de descuento



Por otra parte, manifestó no estar de acuerdo con la iniciativa del Regidor Independiente Cristian Vázquez y la Síndico Procuradora, Karina Castrejón Bañuelo, para que la comunidad estudiantil pueda gozar de un descuento del 55 por ciento en la tarifa vigente, únicamente mostrando la credencial expedida por la institución educativa y no por los transportistas.



“Nosotros estamos dispuestos a que sea de una manera organizada, el problema es que las escuelas emiten una credencial sin especificar el turno, nosotros no podemos dar el descuento en horario que no es de clases ni en vacaciones o fines de semana, nosotros estamos pidiendo que haya un equilibrio para que las credenciales vengan con esas características”, argumentó.



Gutiérrez Guerra mencionó que las credenciales que emiten las empresas tienen un color distinto por cada nivel escolar y cuentan con el horario de clases y una fecha límite, las cuales tienen un costo de 60 pesos el semestre.



“No podemos admitir que todos los estudiantes anden de arriba a abajo y nosotros subsidiando algo para lo que no fue hecho que es para estudiar”, insistió.