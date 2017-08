Choque en Ensenada deja a un lesionado;hay un detenido

ENSENADA, Baja California(GH)

Un aparatoso choque registrado la tarde hoy entre un camión y un pick up arrojó una persona lesionada y otra detenida, también cuantiosos daños materiales.



El conductor del pick up fue llevado a la Cruz Roja Mexicana de la colonia Moderno, pues mostraba golpes y raspones leves, mientras que el operador del camión fue llevado a la comandancia de Policía.



La coalición ocurrió alrededor de la 16:20 horas en un retorno del bulevar Fernando Consag a la altura del poblado de El Sauzal de Rodríguez.



La pesada unidad quedó atravesada sobre la cinta asfáltica con dirección al Sur, mientras que el pick up se estrelló contra el costado del camión entre la puerta del piloto y el tanque combustible.



Testigos relataron que el camión tipo volteo trató de realizar una maniobra de vuelta al carril contrario, e inició desde el acotamiento de la vía con dirección al Sur y cruzó por los carril en el momento que el vehículo ligero transitaba.