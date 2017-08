Inician operativos contra transportistas que contratan jornaleros

SAN QUINTÍN, Baja California(GH)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SPTS), inició operativos en contra de transportistas que contratan ilegalmente a jornaleros.



La Dirección de Inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conjuntamente con la Unidad Municipal de Transporte del XXII Ayuntamiento de Ensenada, realizó operativos en los poblados de Colonet, Díaz Ordaz y Camalú, detectando la irregular contratación de jornaleros.



En diversos puntos de estas regiones, se detectaron a personas que tripulan camiones recogiendo a jornaleros a los que trasladan a lugares donde desarrollan sus actividades. Al finalizar su trabajo, vuelven a ir por ellos y les pagan en efectivo, incumpliendo así la normatividad laboral y violando la Ley Federal del Trabajo.



Durante el operativo, la Unidad Municipal de Transporte que encabeza José Felipe Romero Guzmán, detectó empresas transportistas desarrollando labores que no están reglamentadas, y la Dirección de Inspecciones, a cargo de Sergio Gamboa García, detectó una gran cantidad de trabajadores que no reciben las prestaciones que por ley les corresponden, tales como derecho a servicios médicos y a vivienda.



La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Juana Laura Pérez Floriano, indicó que estos operativos continuarán realizándose de manera sorpresiva, con la finalidad de que se llegue al punto de que los trabajadores del campo sean contratados en apego a la Ley.



Por ello hizo un llamado a los jornaleros a que no se dejen engañar por los transportistas que los contratan de esta manera, toda vez que están abusando de ellos, haciéndoles hincapié en que lo correcto es que los trabajadores acudan directamente a los ranchos para ser contratados en apego a la Ley, para que no estén en riesgo ni ellos ni sus familias.



De la misma forma, invitó a quienes observen este tipo de irregularidades, las denuncien llamando al número telefónico 089, correspondiente al Centro Estatal de Denuncia Anónima de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con quien la STPS tiene un convenio de colaboración para dar seguimiento a las irregularidades.