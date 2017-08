La negociación del TLC será difícil y no podemos ceder: Coparmex

TIJUANA, Baja California(GH)

El Presidente Nacional de Coparmex, Gustavo De Hoyos Walther, se reunió con lo miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), para hablar sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), en las que participa.



“Es una negociación que tiene retos, yo estuve en Washington desde antes que empezara la negociación, hace algunos meses el Presidente de Estados Unidos empezó hablando de salirse del tratado, luego habló de una negociación bilateral, el primer logro de la negociación fue que Estados Unidos no se saliera y renunciar a su pretensión de una negociación bilateral”, consideró.



El líder empresarial dijo que hay bastante optimismo, ya que los representantes comerciales de los tres países han manifestado su interés de ir hacia adelante en la búsqueda de un acuerdo moderno y con gran profundidad,



“La intención es avanzar rápido de aquí al 1 de septiembre que es la segunda ronda, yo creo que hay un motivo de razonable optimismo, desde luego vienen temas complejos”, reconoció.



En ese sentido, dijo que el que llama más la atención es la expresión pública que hizo el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, en el sentido de introducir las reglas de origen nacional”



“Es algo completamente insólito en una negociación multilateral, debido a que históricamente se han manejado acuerdos de regla de origen regional, que significa que un porcentaje del valor de los componentes de los productos que quieran beneficiarse por un libre comercio tienen que estar fabricados y producidos en la región”, explicó.



No obstante, consideró que lo que postula Robert Lighthizer es totalmente atípico, ya que únicamente serían de Estados Unidos.



“Esto evidentemente tiene que ver con lo que Donald Trump ha manifestado sobre disminuir el déficit comercial, nosotros pensamos que atribuirle al TLC un déficit comercial como el que en efecto existe, es una visión muy corta y no debe aprovecharse un tratado comercial para poner restricciones al comercio, esa va a ser una parte difícil en la negociación”, señaló.



El empresario afirmó que del éxito de esa negociación dependerá si el TLC continúa siendo un instrumento para potenciar el desarrollo de los países.



“Es un tema en el cual no podemos ceder, es anticlimático y contrario al interés nacional el que se aceptará algo de estas características, es un tema que el interés nacional debe estar por delante, queremos una negociación rápida pero más importante que eso, queremos una buena negociación, y si ese tema lo tenemos que negociar por meses habrá que esperar el tiempo necesario” concluyó.