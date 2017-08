Únicamente hay 38 elementos de la gendarmería en Ensenada: Ccspe

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de que el Presidente Municipal, Marco Novelo, anunció la llegada de 200 elementos de la Divisan de la Gendarmería de la Policía Federal, para reforzar la seguridad en el Municipio, el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada (Ccspe), Faisal Díaz Nassif, afirmó que son menos.



“Por parte del gobierno municipal se dijo que llegaron entre 200 y 250 elementos, pero no a Ensenada, aquí llegaron 38 elementos, no son tantos como se había manifestado, se ha visto la presencia sobre todo en la zona de San Quintín”, indicó.



Díaz Nassif mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que tienen identificados a 25 elementos prioritarios para su detención, sin embargo, hasta el momento únicamente se ha detenido a uno en Tijuana.



“Por parte de gendarmería no se ha manifestado a quién se ha detenido en Ensenada, todavía no tenemos ese informe, lo hemos estado solicitando pero no nos han pasado el reporte”, apuntó.



El Presidente del Ccspe comentó que también han solicitado el plan de seguridad de la Policía Municipal, sin embargo, tampoco han obtenido respuesta.



“Lo hemos solicitado pero no se nos ha hecho llegar, esto es algo con lo que debe contar el Director cuando entra en funciones y que debe proponer, hemos sido pacientes y hemos esperado pero es demasiado para el mes en el que estamos”, declaró.