Consideran ciclovía proyecto fallido

ENSENADA, Baja California(GH)

El presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, consideró que el Gobierno no debe destinar más recursos al proyecto de la ciclovía, ya que es un proyecto fallido que ni siquiera los ciclistas utilizan.



Con el fin de analizar el tema, se reunió con el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Javier Sandoval Félix y el regidor Ricardo Medina Fierro, quien recientemente presentó una iniciativa para reincorporar los cajones de estacionamiento de Playa Hermosa, donde está un tramo de la ciclovía.



Mario Zepeda consideró que el uso de la bicicleta como medio de transporte, beneficia especialmente a los niños y jóvenes que van a las escuelas primarias y secundarias, y a los trabajadores en las diversas actividades del Municipio, evitando el alto costo del transporte público que actualmente obliga a las familias a destinar gran parte de sus ingresos en los traslados.



En la reunión se comentó que la actual ciclovía es un proyecto que no cumple el objetivo de unir centros de trabajo y escolares, principalmente primarias y secundarias, con las colonias con mayor densidad de población.



Asimismo, señaló que no está siendo utilizada, ya que prácticamente se encuentra abandonada por los propios ciclistas, lo cual se demuestra con diversas fotografías y videos.



“Al proyecto se le han asignado e invertido recursos que pueden ser mejor aprovechados, consideramos que es un proyecto fallido y al cual no se debe invertir más, en todo caso utilizar estos recursos para pavimentar vialidades o crear verdaderas ciclovías, que unan colonias de alta densidad de población con centros de trabajo e instituciones educativas”, argumentó.



En ese sentido, comento que a través del Consejo Ciudadano BC, se propuso el uso de la bicicleta como medio de transporte mediante diversas rutas recreativas, y no una ruta permanente sin ningún destino funcional para la mayor parte de la población.



“Se puede asignar un día y horas a la semana de una o más vialidades para el uso y disfrute de la ciudadanía; estas rutas ya han sido trazadas en el propio plan del IMIP y salen de los zonas de mayor población al Centro de la ciudad y viceversa”, mencionó.



También se planteó crear verdaderas ciclovías, que unan colonias de alta densidad de población con centros de trabajo e instituciones educativas de todos niveles.



“Al fomentar el uso de bicicletas en forma recreativa no se requiere invertir dinero, ya que se utilizan las vialidades designadas en las horas y días determinados y nada más, este tipo de ciclovías recreativas, tienen éxito en diversas ciudades como Guadalajara y Ciudad de México”, justificó.