Llegan a 100 homicidios en este mes

ENSENADA, Baja California(GH)

En este mes de julio se contabilizó el homicidio número 100 en el presente año, cantidad que es la más alta de los últimos 11 años.



Las muertes violentes llegaron al centenar la madrugada del pasado domingo cuando bomberos sofocaron un incendio forestal que tuvo ignición a la altura kilómetro 58 de la carretera escénica Ensenada-Tijuana.



Al sofocar las llamas, los bomberos localizaron entre los escombros humeantes un cuerpo humano de sexo masculino calcinado y tenía las manos esposadas hacía atrás.



Estadísticas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California indicaron que en los últimos años la cantidad de homicidios no había rebasado el centenar de víctimas.



Los números del organismo ciudadano señalaron que 2016 concluyó con 68 muertes violentas, 2015 con 48, 2014 con 50, 2013 con 56, 2012 con 63, 2011con 54, 2010 con 41, 2009 con 41, 2008 con 73, 2007 61, 2006 con 54, 2005 con 41, 2004 con 47.



El hecho violento más reciente del presente año ocurrió el 26 de junio al encontrar cuatro hombres ejecutados, tres de ellos con las manos atadas hacia atrás, sobre una terracería del ex ejido Rubén Jaramillo.



Los cadáveres fueron localizados por la Policía alrededor de las 06:10 horas.



ACLARACIÓN

Hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían proporcionado las cifras oficiales