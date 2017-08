Apoya Canacintra gestión en pro de nuevo hospital del IMSS para Ensena

TIJUANA, Baja California(GH)

La presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) apoyará las gestiones de la delegación de ese organismo en Ensenada en pro de la construcción de un nuevo hospital del IMSS.



Durante un encuentro con el presidente nacional de Canacintra Enrique Guillén Mondragón, consejeros locales encabezados por el dirigente de la delegación Jorge Eduardo Cortés Ríos, acordaron llevar el tema directamente al director general del IMSS Mikel Arreola, para que considere la aprobación del nuevo nosocomio para el 2018.



Cortés Ríos también solicitó la intervención del consejero de la Canacintra ante la delegación estatal del IMSS, para que formalice la petición al delegado Francisco Iván Beltrones a fin de que la obra no sea pospuesta por más tiempo.



Desde hace más de 25 años en que la población beneficiaria era de 30 mil personas, el IMSS no ha construido ningún hospital a pesar de que actualmente esa cifra creció a más de 100 mil y el número de patrones que cotizan también se ha triplicado, señaló el presidente de Canacintra Ensenada.



En la reunión en la que estuvieron presentes Enoch Castellanos Feréz, tesorero; Michael Ángelo Nogueira, secretario; Sebastián Nogueira Gómez, presidente del sector construcción; Enrique Ramos, vicepresidente de zonas fronterizas e industria maquiladora y Mario Zepeda Jacobo, vicepresidente nacional de la zona noroeste, se dio una amplia explicación de la participación de Canacintra en el tratado de libre comercio.



El presidente Enrique Guillén Mondragón ponderó la presencia de ese organismo para defender los intereses de los industriales y entre otras cosas tratar de mantener el 62.5% de integración de los componentes mexicanos en la industria automotriz frente a la exigencia de los Estados Unidos de cambiar a su favor esos índices.



Destacó algunas de las bondades de la renegociación del TLC como la de hacer obligatoria la transparencia, el combate a la corrupción por parte de los gobiernos, así como mejorar la logística aduanera para hacer más ágil el comercio y la integración de más pequeñas y medianas empresas a las cadenas productivas.



“Lo que está bien debe quedarse sin modificar, mejorar lo que no se está haciendo bien y defender las políticas salariales de México para evitar que haya una pérdida de competitividad regional que actualmente beneficia a los tres países”, manifestó.



Contra la intención del país vecino de inclinar la balanza comercial a su favor y de sacar la máxima ventaja en las negociaciones, la visión que México comparte con Canadá, es la de ganar-ganar-ganar a partir de lograr una mayor competitividad de los tres países.



Entre otros asuntos las directivas local y nacional de Canacintra, acordaron impulsar una amplia mejora regulatoria para tratar de resolver la problemática que representan alrededor de entre 120 y 130 mil trámites que se tienen que hacer en los tres niveles de gobierno en el país, que dañan la economía, entorpecen la creación y operación de las empresas.



También se impulsará un frente para luchar por ampliar la deducción de los gastos en que incurren las empresas para producir productos, bienes y servicios sea más amplia ya que existen absurdos como en el caso de la nómina, prestaciones de Ley, consumos en restaurantes, entre otros.



En ese contexto se buscará que el gobierno federal haga más fácil y sencillo el pago de impuestos ya que actualmente esa tarea consume un alto porcentaje de la economía, esfuerzos y recursos humanos de las empresas.



“Pareciera –señalaron- que ya no les es suficiente con la burocracia interna, sino que ya están rebasando hacía el interior de las empresas para que les hagan el trabajo mientras ellos tienen altos salarios y prestaciones exorbitantes.



Mientras que el Gobierno exprime a las empresas cautivas en el sistema fiscal para obtener más recursos, éste sigue gastando en una burocracia cada vez más inflada, en obras de mala calidad y corrupción como los casos de escándalo que se conocen en el país, apuntaron.