Buscan reducir accidentes de tránsito

ENSENADA, Baja California(GH)

Estudiantes entre 16 y 24 años de edad asistieron al curso “Joven, hoy conduzco seguro” que busca reducir la cantidad de accidentes automovilísticos que se tienen en la ciudad.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, indicó que el curso, que se realizó de lunes a miércoles, no era para aprender a manejar, sino para comprometerse a respetar las leyes.



Durante las quince horas del curso, los jóvenes obtuvieron conocimientos sobre quyé hacer ante un desastre o un accidente vehicular, lo básico de primeros auxilios y manejo defensivo, para evitar accidentes ocasionados por terceros.



“Les hicimos ver a los jóvenes que ellos no van para obtener una licencia gratis, sino porque quieren comprometerse con la población ensenadense para contribuir en la reducción de este problema”, señaló.



El funcionario dijo también que los asistentes, incluyendo padres de familia, estuvieron atentos y respetuosos a las indicaciones y prácticas que se les dieron durante los tres días.



“Me dio mucho gusto saber que la población ensenadense tiene en su juventud a la mayoría estudiando, personas que se van preparando que hacen de Ensenada un nivel alto culturalmente y científicamente hablando”, expresó.



Para los interesados en participar en este programa, recordó que en septiembre se tendrá otro curso, al que pueden inscribirse por medio de la página www.coeprabc.com.



García Rivera mencionó que los requisitos son ser estudiante de entre 16 y 24 años de edad, no haber tenido una licencia de manejo antes, saber conducir y conseguir un vehículo nacional en el que puedan realizar su prueba de manejo.



“Tenemos la convicción de que tenemos que apostarle a los jóvenes, más adelante ellos van a tener una cultura diferernte en Ensenada, más segura, más respetuosa y con menos accidentes”, recordó.



Finalmente, dijo que en Ensenada no se cuenta con una estadística sobre los accidentes ocasionados por jóvenes, ya que cada institución relacionada cuenta con diferentes datos, lo que hace que no sean cifras reales.