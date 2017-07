Madre no podrá acercarse a hijos por maltratarlos

ENSENADA, Baja California(GH)

Una joven madre quedó bajo proceso judicial la mañana de ayer por violencia familiar al estrellar a su pequeña contra la mesa, y el juez ordenó no aproximarse a sus hijos como medida cautelar.



José Luis Castañeda Carrillo, juez de control de procesos, dictó auto de vinculación a proceso contra la mujer por el delito de violencia familiar por ejercer violencia contra pariente consanguíneo descendente.



El juzgador ordenó a la imputada no aproximarse, convivir o comunicarse con las víctimas menores de edad, tampoco con el testigo, su pareja sentimental y el padre de los pequeños.



La fiscalía acusó a la madre de familia de ejercer violencia física de manera continua y reiterativa contra su pequeña hija de 7 años y su hijo de 16, al pegarles con manos y cinto en cuerpo, frente, cara y espalda.



La acusada, agregó, ha realizado actos de violencia verbal contra los pequeños al ofenderlos con groserías cuando realizan de mala manera sus labores.



Estos actos de violencia, señaló, se han registrado en el interior del domicilio del fraccionamiento Villas del Real Cuarta Sección en horas que el padre de las víctimas se encuentra en su centro laboral.



El caso más reciente, detalló, ocurrió el 14 de febrero del 2017 entre las 9:30 y 12:30 horas, cuando la imputada sujetó de los cabellos a la menor de edad y la estrelló contra la mesa en varias ocasiones.



La pequeña resultó con una lesión en el labio inferior que le causó sangrado abundante, denunció.



La agresión fue porque al parecer la pequeña no pronunciaba de manera correcta las palabras que practicaban del libro que le habían dejado de tarea, pues tiene dificultades para leer, manifestó.



En su declaración, la imputada argumentó que la niña tenía que leer y se pasó el tiempo jugando, y admitió que en un momento se alteró.



La mujer seguirá su proceso judicial en libertad, y no podrá ver a su hijos.