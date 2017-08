Promueven donación de órganos con carrera atlética

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a que la cultura de la donación de órganos no está arraigada en la región, el Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social promueve la segunda Carrera con corazón, vida después de la vida, que se realizará el sábado 9 de septiembre.



Fátima Blanco de Beltrones, presidenta honoraria de Voluntariado IMSS en Baja California, indicó que es una carrera regional en la que se convoca a que participen personas de todo el Estado y de San Luis Río Colorado, Sonora; y que en su segunda edición se realizará en Ensenada.



Detalló que existe desinformación respecto a la donación de órganos y al no tener la información correcta se niega la oportunidad de vida a otro ser humana, que puede ser desde un bebé hasta una persona de la tercera edad.



“Es fundamental tener conocimiento de cúando podemos donar; no todos somos candidatos a donar, pero la mayoría de la gente sí son candidatos, debe haber una muerte cerebral para poder ser candidato, si te estás muriendo por otra cosa, no eres candidato”, insistió.



Además de la muerte cerebral, dijo, el donante no debe haber padecido diabetes, hepatis, cáncer, sida o distintas enfermedades que hacen imposible un trasplante de órgano.



Recordó que cada donante puede salvar hasta nueve vidas, ya que aunque son ocho órganos que pueden trasplantarse, el hígado tiene la peculiaridad de tomar un trozo y este se reproduzca.



Blanco de Beltrones señaló que lo que se recaude con esta carrera, que tiene un donativo de 100 pesos, será para instalar ludotecas en los hospitales IMSS, espacios en los que los derechohabientes puedan jugar videojuegos, ver televisión, colorear, hacer manualidades, entre otras actividades.



“El costo de cada ludoteca aproximadamente es de 200 mil pesos; la gente dirá que solo es para los derechohabientes del IMSS, pero 70% de la población es derechohabiente”, recalcó.



Por su parte, Francisco Iván Beltrones Burgos, delegado del IMSS en Baja California, explicó que no se trata de una carrera profesional, sino que es para divertirse y estar en convivencia con la familia.



La carrera será de 5 kilómetros e iniciará y finalizará en la Plaza Cívica de la Patria, con un recorrido por el Bulevar Costero; el pago del donativo puede realizarse en la cuenta 0486273019 de Banorte y presentar su ticket en los diferentes hospitales del IMSS para la inscripción.