Novelo completará recorte de 886 empleados al finalizar el año

ENSENADA, Baja California(GH)

Como parte de la reingeniería administrativa, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, informó que hasta el momento el recorte ha sido de 446 empleados con un costo de 8 millones de pesos, sin embargo al finalizar el año habrá otro recorte fuerte.



“La catorcena pasada recortamos a 18 personas y esta catorcena van a salir otros 15, el ajuste financiero arroja que a fin de año tenemos que tener 440 empleados de baja, además de las 180 unidades administrativas, están operando 140”, detalló.



El Alcalde dijo que estos despidos han sido positivos, ya que al inicio de la administración recibieron las finanzas colapsadas y se ha trazado una ruta financiera que les permitirá tener un mayor ahorro.



“Con el plan de contingencia la gasolina, viáticos y hasta el agua se tuvo que reducir, no hay consumos en restaurantes y en la cuestión de gasolina el personal de primer nivel no trae tarjetas de combustible, es un ahorro de casi 400 mil pesos en lo que va del año”, apuntó



Por otra parte, el Alcalde comentó que la próxima semana se realizarán cambios en la Dirección de comunicación, ya que el actual director, Luis Lobo, pasará a ser titular de Relaciones Públicas.



“El lunes 21 de agosto habrá cambios, será una directora y Luis Lobo que es un especialista en relaciones públicas, necesito que esté muy cerca de mi porque vienen eventos muy importantes como las fiestas patrias y el informe de gobierno, hasta ahorita no hay más cambios”, afirmó.