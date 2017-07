Hemorragias deben atenderse en urgencias

TIJUANA, Baja California(GH)

Las hemorragias pueden ser un gran peligro para la vida, por lo que deben ser atendidas de inmediato, indicó José Luis García Arcadia, director del Hospital General Subzona 6, del IMSS.



Explicó que las hemorragias son pérdidas masivas de sangre y se presentan cuando la continuidad de los tejidos vivos es interrumpida; éstas pueden ser externas o internas.



Durante una hemorragia interna, el paciente puede tener mareos, náuseas, vómito, piel fría y sudorosa, síntomas que son graves, independientemente de la causa del sangrado, y que debe ser atendido de inmediato.



García Arcadia indicó que entre las pérdidas de sangre más comunes son las nasales, en la piel y en el cuero cabelludo, estas últimas ocasionadas al recibir golpes directos en la cabeza que pueden ser graves.



Las que son por heridas en la piel, señaló el médico, pueden ser superficiales o profundas, que frecuentemente ocurren tras una caída al practicar deporte o por lesiones con objetos cortantes o penetrantes.



Recordó que cuando ocurre un sangrado no debe aplicarse café, sal, cenizas, alcohol, merthiolate u otros productos sobre la herida, ya que dañan los tejidos; ni colocar la cabeza debajo de la altura de la persona, pues se incrementa la hemorragia.



Cuando la hemorragia es nasal se debe sentar a la persona con la cabeza inclinada hacia adelante para que no se trague la sangre y comprimir las alas de la nariz entre los dedos pulgar e índice.



Finalmente, dijo que no es recomendable aplicar un torniquete cuando la hemorragia no se controla, ya que muchas veces puede ocasionar la pérdida de la extremidad afectada.