Proponen cambiar punto de partida de la Baja 1000

(Tomada de la Red)

El Regidor Cristian Vázquez González, presentó un punto de acuerdo para analizar que se cambie el punto de arranque de las carreras fuera de camino, ya que actualmente inician en el Bulevar Costero y generan problemas de tráfico para los ciudadanos que necesitan desplazarse.



El funcionario presentó un exhortó al Presidente Municipal, Marco Novelo, para que a través de Proturismo, Desarrollo Urbano y Tránsito Municipal, se estudie y presente una propuesta de modificación del punto de arranque para la Baja 1000 de noviembre y futuras ediciones de carreras fuera de camino que se celebran en el Municipio.



“A Ensenada le urge modificar su perspectiva y pensar primero en su más de medio millón de habitantes antes que en sus invitados, sin decir con esto que el turismo sea tema de menor relevancia, que no sea convierta en una ciudad más visitada que habitable”, expresó.



El regidor puntualizó que los ensenadenses merecen seguridad y tránsito libre en una de las vialidades de mayor circulación, que se priorice y se garantice que durante más de cinco días al año el desplazamiento al trabajo, hogar y actividades no se verá empalmado por más de dos horas de salida.



“Ensenada no es la misma de 1962 cuando dos aventureros cruzaron la Península en un par de motocicletas, iniciando así este evento que hoy consideramos toda una tradición, la cual incluso queremos elevar su distinción a nivel mundial, pero debemos responder ante ello”, apuntó.



El regidor aclaró que su exhorto no va en contra de las carreras o en contra de la derrama económica que deja al Municipio, ya que es un evento que no debe verse afectado con la modificación de su salida.



“Con un análisis productivo y profundo, el cambio de punto de arranque podría traer la detonación de nuevos comercios o beneficio de otros sectores fuera de la mancha urbana”, consideró.



Como parte de su exhorto, Cristian Vázquez solicitó que el Presidente Municipal realice las gestiones pertinentes por medido de su equipo técnico, las viables salidas para la carrera organizada por Score.



“Las carreras fuera de camino deben enaltecer su denominación, iniciándose de entrada fuera de camino y dejando las vialidades para sus habitantes, es una causa ciudadana que hemos recogido de decenas de posicionamientos y solicitudes”, argumentó.