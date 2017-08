Regidores exigen poner orden en Playa Hermosa

ENSENADA, Baja California(GH)

La zona de Playa Hermosa se ha convertido en un lugar lleno de basura, personas ingiriendo bebidas alcohólicas y falta de seguridad, es por eso que algunos regidores del 22 Ayuntamiento exigieron al Alcalde Marco Antonio Novelo Osuna, poner orden en la zona.



El regidor Orlando Toscano Montaño, consideró que es necesario reconocer la importancia de Playa Hermosa en el desarrollo de la localidad, ya que su cuidado es responsabilidad de todos, tanto los ciudadanos en su conservación como las autoridades en el cumplimiento de leyes y reglamentos.



“El pasado domingo 11 de agosto acudí a una carrera atlética en Playa Hermosa y me sentí avergonzado por las condiciones de descuido y abandono en que tenemos este espacio, al percatarme de que estaba invadido por basura, envases de bebidas embriagantes, junto con otros ciudadanos me di a la tarea de abrir espacio para que los corredores pudieran iniciar”, relató.



El funcionario dijo que lo anterior resultó vergonzoso como ciudadano y regidor, ya que es inconcebible que espacios de esta naturaleza, que pueden representar un punto de referencia para los residentes y turistas de la ciudad, esté convertido en un lugar destinado al consumo libre y descontrolado de bebidas alcohólicas, generando desorden en la vía pública e inseguridad.



En ese sentido, hoy (viernes) se realizará un evento denominado “Salvemos nuestro espacio”, a partir de las 17:00 horas en Playa Hermosa, en el que participarán músicos, artistas, deportistas, organizaciones culturales y ciudadanos interesados en recuperar ese espacio público.



Por su parte, el regidor Rodolfo Mellado Pérez, exhortó al Alcalde a que gire instrucciones al Director de Seguridad Pública, a efecto de que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para que instale vigilancia los fines de semana en las inmediaciones de Playa Hermosa, preferentemente los días viernes, sábado y domingo.



“Esto tiene su origen en los problemas que se han presentado tras una riña campal que se suscitó el pasado domingo 6 de agosto del presente año, incidente que tuvo lugar en el área del estacionamiento en las inmediaciones de Playa Hermosa”, recordó.



Asimismo, el regidor independiente Cristian Vázquez González solicitó la comparecencia del Director de Seguridad Pública y el subdirector operativo para rendir un informe ante la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, respecto a las acciones para preservar el orden en la misma área.



“Es lamentable que estemos tomando cartas después de lo ocurrido el fin de semana pasado y después de la falta de una planeación clara y concreta para abatir esta problemática, no podemos negar las violaciones flagrantes al bando de policía y al reglamento de tránsito”, señaló.



El funcionario exigió que el Director de la Policía presente un plan operativo que incluya un diagnostico con el número de elementos, horarios, técnica policiaca que se empleará, zonas de vigilancia prioritarias, permanente y casuales, así como tiempo estimado de reacción ante contingencias.