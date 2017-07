Grupos ciudadanos combaten la delincuencia

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la ineficacia de la Policía Municipal para disminuir el número de robos, se han creado 18 redes de ciudadanos en diversas colonias de la ciudad.



El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica de Ensenada, Faisal Díaz Nassif, señaló que es probable que algunas cifras de índices delictivos aparentemente han disminuido debido a que los ciudadanos ya no están denunciando.



“Ante este desanimo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), y que han estado soltando a delincuentes, la gente ya no está denunciando, es el efecto que está causando, sin embargo hay colonias que se han organizado entre vecinos y en esas zonas se ha reducido la incidencia”, reveló.



Reconoció que en algunas colonias los vecinos han contratado seguridad privada, mientras que en otras han optado por cerrar calles, lo que también ha ocasionado molestia de la ciudadanía.



“La ciudadanía se está organizando y está tomando cartas en el asunto para defenderse, nosotros no estamos promoviendo el cierre de calles, únicamente promovemos que se hagan los grupos de ciudadanos vigilantes”, declaró.



El presidente del consejo dijo que el objetivo es que cada vez en más colonias se vayan sumando este tipo de núcleos vecinales, en donde los habitantes tienen bastante comunicación y se cuidan entre ellos.



“Le hacemos un llamado al gobierno para que pongan mucha atención al Sur del Municipio, que manden diez elementos y hagan un operativo y se van no es suficiente, necesitamos que hagan un operativo permanente”, enfatizó.



Por otra parte, informó que ayer se reunió con el presidente Municipal, Marco Antonio Novelo, donde se acordó que el consejo será participe de las estrategias que se están dando por parte de seguridad pública y estará presente en la reunión de coordinación que se llevará a cabo el 10 de agosto, para evaluar si realmente las estrategias están siendo efectivas.



“Queremos que en las reuniones de todo tipo de seguridad aparezcan los jueces de lo penal, porque ahora resulta que con el NSJP se están liberando a los delincuentes, porque si bien es cierto que el nuevo sistema tiene ciertas bondades, están abusando de ellas”, opinó.