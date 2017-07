Empresarios exigen información sobre la Escénica

ENSENADA, Baja California(GH)

Diversas reparaciones se han estado realizando en la carretera escénica en las últimas semanas, sin embargo no existe información al respecto y el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), exigió que Caminos y Puentes Federales (Capufe), informe al respecto para evitar especulaciones.



El Presidente del CCEE, Marco Antonio Coronado Valenzuela, comentó que ya solicitaron una reunión con la delegada de Capufe, sin embargo, únicamente les contestaron que la petición será considerada, pero no hay una respuesta o una fecha concreta.



“Hacemos una solicitud formal para que vengan y den una explicación, finalmente lo que falta es dar una explicación a la sociedad, porque si no dicen lo que está pasando, se propicia que haya especulación entre la gente”, consideró.



Coronado Valenzuela enfatizó que es necesario que se asignen los recursos para el proyecto de la ruta alterna, ya que cada que ocurre un accidente en la carretera escénica, hay serios problemas de tráfico para ingresar a Ensenada.



“Las excusas salen sobrando, la problemática existe y el riesgo de una combinación de lluvia y movimiento tectónico es latente, actualmente el problema son los accidentes, cundo ocurre uno la fila llega más allá de la caseta de San Miguel y con eso se está dando una mala imagen del destino”, opinó.



Por otra parte, el empresario denunció que la carretera al Sur del Municipio se encuentra en pésimas condiciones, lo que ha ocasionado una gran cantidad de accidentes.



“No se han hecho trabajos de bacheo ni reparación de la cinta asfáltica, lo que ha ocasionado accidentes y muertes, insistimos en que se le asignen recursos de manera emergente porque es un tramo que no puede esperar más”, apuntó.