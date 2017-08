Protección Civil emite recomendaciones por eclipse solar

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a que el eclipse parcial de sol del próximo 21 de agosto será visible en Ensenada de las 9:00 a las 12:00 horas, fueron emitidas recomendaciones.



El titular de Protección Civil Municipal, Jaime Nieto de María y Campos, señaló que el eclipse no es peligroso, pero que mirar al sol sin la protección conveniente puede resultar perjudicial.



“Durante este fenómeno el mayor problema de seguridad es que la curiosidad por observarlo puede llevar a las personas y sobre todo niños a intentar verlo sin protegerse la vista”, mencionó.



Jaime Nieto exhortó a las familias que deseen observar el eclipse a hacerlo con la protección correspondiente, ya que de lo contrario podrían sufrir quemaduras que dañan las células sensibles a la luz que permiten al ser humano ver.



“Se recomienda a las escuelas, aulas y en la comunidad en general, para que miren el eclipse a través de la transmisión en vivo de la NASA, esto para impedir daños a quienes piensen dar un vistazo al eclipse sin los cuidados preventivos”, externó.



Cabe señalar que Protección Civil Municipal NO recomienda que la población use anteojos manufacturados para ver este tipo de fenómenos, ya que los lentes de esos anteojos deben ser de un grado específico para garantizar que su uso sea seguro, y algunos de los que se encuentran a la venta con cumplen con la norma de seguridad.