No afecta a la salud eclipse solar

ENSENADA, Baja California(GH)

El eclipse de sol que se vivirá la mañana del próximo lunes no genera problemas en la salud de las personas, indicó José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.



El médico mencionó ha sabido de gente que muestra su preocupación ante el fenómeno natural; sin embargo, señaló que no se ha demostrado que un eclipse afecte la salud de las personas que se exponen, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de no mirar directamente al sol.



“El eclipse si se puede observar debe ser con las medidas prevenibles para que no afecte los ojos, porque de repente sale el punto de luz, el sol lastima la retina y eso puede generar algún problema en la vista”, destacó.



García Rivera agregó que tampoco se ha demostrado que presenciar de un eclipse cause cáncer, problemas en la piel o en el desarrollo neuropsicológico de las personas o niños, principalmente.



Siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, indicó, que está bien que se disfrute del fenómeno y añadió que no es motivo para suspender clases, ya que no implica riesgos para la población escolar.



“Adelante, se disfruta, se vive la situación, el eclipse pasa y no genera ningún daño, solo no vean al sol directamente”, reiteró.