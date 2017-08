Podrían demandar a empresa que instaló luminarias

ENSENADA, Baja California(GH)

Las constantes fallas en las luminarias LED que fueron instaladas, además de incumplir con la Ley del Cielo, son algunos de los argumentos para posiblemente interponer una demanda en contra de la empresa que renovó el alumbrado público, señaló el Presidente Municipal, Marco Novelo



Cabe recordar que recientemente el director de Servicios Públicos e Infraestructura del 22 Ayuntamiento Ensenada, Salvador González Robles, informó que las 25 mil luminarias que fueron instaladas en la ciudad a través de un contrato de arrendamiento con una compañía privada, no cumplen con las especificaciones que exige la Ley del Cielo ya que emiten luz azul de alta intensidad.



No obstante, en mayo de este año el funcionario informó que al inicio de la administración había alrededor de 7 mil luminarias que no estaban funcionando por diversas fallas y aunque se logró reparar un 50% de las lámparas, las fallas continúan en diversos puntos de la ciudad.



En ese sentido, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, detalló que la Dirección de Infraestructura ha tenido diversas reuniones con el departamento jurídico del Ayuntamiento para ver qué tipo de acciones se tomarán en contra de la empresa regiomontana Óptima Energía Celsol SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) de C.V., que fue la encargada de la instalación.



“Estamos analizando el contrato y si no cumple vamos a tomar acciones legales, estamos viendo los contratos y ver si estamos ahorrando, pronto daremos un informe, el contrato se va a cancelar si no cumple, hay otras opciones”, afirmó.