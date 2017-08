Urgente digitalización de trámites del Ayuntamiento con transparencia

ENSENADA, Baja California(GH)

Factores como los trámites municipales y la facilidad para hacer negocios ubican a Ensenada en el lugar 58 de 74 ciudades de la República Mexicana, de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2016 elaborado por el Instituto Mexicano para la competitividad (Imco).



Debido a este rezago en los niveles de competitividad, el sector empresarial hace más de ocho años ha insistido ante los diversos órdenes de gobierno la necesidad de trabajar en proyectos conjuntos que agilicen los trámites municipales, lo cual alentaría la creación de nuevas empresas y estimularía la expansión de las ya existentes.



Carlos Ibarra Aguiar, presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten), dijo que es del interés del organismo empresarial concretar el proyecto de digitalización de trámites y servicios que proporciona el Ayuntamiento de Ensenada.



Ensenada no pude seguir rezagada en competitividad, no podemos seguir perdiendo tiempo, urge implementar los sistemas para la digitalización de trámites y servicios, sin embargo, para dar certeza y claridad al proyecto es necesario que Conacyt, Sedeco y el Ayuntamiento de Ensenada transparenten el proceso de asignación de los 15.9 millones de pesos a la empresa GYO Proyectos Estratégicos y Tecnológicos del Noroeste de B.C., S.A. de C.V.



“No estamos en contra del proyecto, pero sí de la parte que no es transparente, tenemos dudas en cuanto a la capacidad y conformación de la empresa, externó Ibarra Aguiar.



El Consulten, apuntó Carlos Ibarra, estará atento al desarrollo del proyecto con recursos del Fondo Mixto Conacyt -Gobierno del Estado de Baja California; de lo contrario, agregó, que se aplique la fianza y se tomen las medidas pertinentes.



Este proyecto contempla la sistematización de 147 trámites municipales, adquisición y modernización de equipos y servidores, a implementarse en un periodo de 18 meses, por lo cual reiteró que Consulten vigilará la correcta implementación del mismo.