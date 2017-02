Regidor señala opacidad en reestructuración financiera

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de que el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna ha destacado que la reingeniería administrativa y su plan de 100 días resultará en un ahorro de más de 100 millones de pesos, el regidor independiente, Cristian Vázquez López, declaró que se desconoce de dónde sale esa cifra, ya que el presupuesto de 2017 es 9.29% más alto que el autorizado en 2016.



“Aún no quedan claros los resultados o beneficios de este gran proceso de restructuración, el cual representa fusiones de anteriores direcciones y la absorción de departamentos y coordinaciones, la cifra del Alcalde se lee muy bonita, pero ¿de dónde viene?”, cuestionó.



El regidor consideró que es necesario que el primer edil informe cuántos puestos se redujeron, cuántos más se crearon, cuál es el ahorro correspondiente a servicios personales derivado de la reingeniería, cuáles son los ahorros o gastos indirectos de la misma y si hubo una reducción o ampliación de espacio de oficinas, servicios de luz, telefonía o arrendamiento.



“Sabemos que no se puede hacer magia y que en marzo se empieza a pagar la amortización de la deuda, de la cual la administración anterior, convenientemente, tuvo dos años de gracia, por eso la optimización de los recursos debe ser mayor”, argumentó.



Vázquez López recordó que en el “Plan de 100 Días” presentado por el Alcalde se mencionó como uno de sus puntos de acción la reducción del gasto corriente de Oficialía Mayor, sin embargo, consideró que se deben de considerar todas las dependencias.



“Existen 15 más y 13 paramunicipales, de las cuales sólo 3 son autosuficientes, con recursos propios, todas las dependencias deberían ser sujetas a las mismas políticas de austeridad y ser igual de funcionales de acuerdo a su presupuesto autorizado, y es que el problema no es que las cifras presupuestadas cambien, e problema es dónde cambian”, planteó.



Señaló que según los datos que Tesorería, lo estimado ejercido de 2016 es un 14% sobre lo autorizado; es decir, casi 196 mil millones de pesos de más, cifra que puede subir o también puede bajar, por encontrarse aún en procesos de cierre.



Dentro de esos 196 mil millones de pesos se incluyó un aumento de 71 mil millones de servicios personales y una reducción de 60 mil millones en inversión pública.



“ Debemos aplicar medidas y candados para que esto no vuelva a suceder, para que las cifras de cierre se mantengan fieles a las iniciales y, si hay cambios que sean favorables, se ejecuten más programas sociales, más becas, más inversión pública”, apuntó.



Actualmente, el presupuesto del Ayuntamiento de Ensenada contempla un 86.17% de gasto corriente, que incluye un 0.89% de partidas para asistencia social, de las cuales el 56% son otorgadas por los regidores



“No debemos esperar a que, como las leyes lo establecen actualmente, los ingresos sean menores a lo presupuestado para hacer ajustes a las partidas, establezcamos las medidas desde ahora, en lo general y en lo particular”, enfatizó.