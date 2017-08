Piden a bañistas extremar precauciones

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a la gran afluencia que registran las playas en esta temporada, el director de Bomberos, José Guadalupe Marmolejo Ferrel hizo un llamado a los usuarios de las playas a respetar en todo momento los señalamientos y seguir las indicaciones de los salvavidas a fin de evitar poner en riesgo su seguridad y la de otras personas.



Puntualizó que para seguridad de los usuarios de las playas, actualmente 21 elementos de la brigada acuática de la Dirección de Bomberos se distribuyen entre las playas de la ciudad y las que se ubican al norte de la mancha urbana, en horarios de las 10:00 a las 17:00 horas.



“La brigada acuática que presta el servicio desde el 2007, inició con tan sólo tres elementos pero con el tiempo y ante la necesidad de mayor vigilancia ha crecido hasta contar con 21 salvavidas debidamente capacitados”, manifestó.



Marmolejo Ferrel precisó que la función principal de los elementos que conforman esta agrupación del cuerpo de Bomberos es la de tomar las medidas preventivas entre los paseantes para evitar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad así como rescatar a los que estén en peligro.



Indicó que en la presente temporada de verano han tenido un alrededor de tres rescates en aquellas playas en donde hay corrientes peligrosas, y que hasta la mañana de este sábado por fortuna no se ha registrado ningún hecho lamentable.



Recomendaciones:

- Nadar en playas vigiladas y en horarios vigilados por los rescatistas

- Atender las indicaciones de los salvavidas

- En la playa La Misión respetar las áreas seguras para nadar, ya que sólo es recreativa. Esta es una playa de sumo peligro.

- Cuidar a los pequeños y a los adultos mayores por problemas con el sol y de salud

- No introducirse al mar con ropa inadecuada

- No introducir inflables o artefactos improvisados para nadar como tubos de llanta o tablas para flotar.