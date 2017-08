Inauguran oficinas de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar

ENSENADA, Baja California(GH)

Para atender de manera oportuna y eficaz los reportes relacionados con problemáticas domésticas, el alcalde, Marco Novelo, inauguró las oficinas de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



En compañía de su esposa, Mirna Ibarra, presidenta de DIF Ensenada, el primer edil resaltó la importancia de que las dependencias de gobierno sumen esfuerzos para lograr entornos apropiados para el óptimo desarrollo de las familias, principalmente de las nuevas generaciones.



Marco Novelo señaló que para su administración es fundamental reforzar el núcleo familiar y abatir la violencia que se genera en los hogares, pues los problemas de carácter doméstico que no son atendidos a tiempo desencadenan en situaciones como adicciones, violencia y delitos.



“Para este Ayuntamiento es fundamental estar del lado de quien más lo necesite, un adulto mayor, un niño indefenso, una persona con discapacidad, un indigente, un enfermo, una mujer jefa de familia, una mujer maltratada, porque no podemos dejar sin protección a estos grupos vulnerables”, afirmó.



El munícipe reconoció el esfuerzo que realiza la presidenta de DIF Ensenada pues desde su área encauza las acciones para la protección a mujeres e infancia, y en coordinación con la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar de la DSPM trabaja con determinación para evitar daños mayores.



“Quiero decirles que cuentan con el apoyo de la Presidencia Municipal a mi cargo y juntos vamos a luchar contra todo tipo de violencia intrafamiliar, hasta acabar con este tipo de conductas antisociales”, aseveró.



En el mismo sentido, Mirna Ibarra agradeció el apoyo otorgado por su esposo, Marco Novelo, y el seguimiento que da Seguridad Pública a los casos que se registran a lo largo y ancho del vasto territorio ensenadense, para fortalecer a la base de la sociedad que es la familia.



Mirna de Novelo enfatizó que gracias a la sensibilidad del XXII Ayuntamiento se amplió el equipo humano que labora en la UCVI, además de que se formalizó la habilitación de sus oficinas al interior del Centro de Convivencia Familiar ubicado en el segundo piso de las instalaciones de la paramunicipal.



“Mi esposo y yo queremos que la ciudadanía sepa que no está sola, que cuentan con nuestro apoyo y que de la mano con Seguridad Pública se dará atención puntual a los casos de violencia intrafamiliar que se registren, pues nuestra meta es salvaguardar la integridad de los grupos con mayor vulnerabilidad”, expresó.



Por su parte, el titular de la DSPM, Emilio Camarena Castillo precisó que estas oficinas fortalecerán las acciones que diariamente ejecuta la UCVI para otorgar apoyo moral, legal y psicológico a quienes lo requieren.



Emilio Camarena puntualizó que de enero a la fecha esta Unidad ha atendido a más de 500 personas de todas las edades por casos de violencia familiar, problemas de custodia de menor, problemas de depresión, maltrato infantil, menor ingobernable, abandono de adulto mayor, omisión de cuidados, abuso sexual, bullying y menor con problemas de adicción.



Detalló que la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar brindará en estas instalaciones atención psicológica y jurídica en forma gratuita de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; mientras que el área operativa continuará laborando de lunes a sábado de 7:00 a 20:00 horas.



“La familia es el núcleo principal de toda sociedad, la sana convivencia entre sus integrantes genera familias funcionales unidas y el desarrollo pleno de padres e hijos”, apuntó el funcionario.



En representación de las y los beneficiados, la trabajadora social del Sistema Educativo Estatal, Gabriela Cázares Brown aplaudió esta iniciativa promovida por Marco Novelo, Mirna Ibarra y Emilio Camarena, pues aseguró se podrá beneficiar a un mayor número de familias.



Gabriela Cázares comentó que en su labor diaria canaliza a menores y padres al personal de la UCVI, cuya actuación indicó ha sido fundamental para salvaguardar a niños que son violentados en sus derechos, mismos que son puestos a disposición de la autoridad para su protección y cuidado.



Tras el acto protocolario, el alcalde, su esposa y las autoridades presentes cortaron el listón inaugural y recorrieron las cuatro oficinas asignadas a la Unidad, ubicadas en el interior del Centro de Convivencia Familiar.