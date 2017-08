Desconfían de empresa que digitalizará los trámites del Ayuntamiento

ENSENADA, Baja California(GH)

Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), manifestaron su desconfianza en la empresa que se encargará de implementar el proyecto, diseño y desarrollo de una plataforma informática para la innovación tecnológica de los trámites de pagos y servicios del Ayuntamiento de Ensenada.



La Empresa GYO proyectos estratégicos y tecnológicos del Noroeste de B.C. S.A. de C.V., fue la que resultó ganadora de la licitación de Conacyt para llevar a cabo dicho proyecto con un fondo de 5 millones 970 mil pesos.



El proyecto consiste en la sistematización de 147 trámites municipales a través de una plataforma web y aplicaciones móviles, además de un sistema que estará operando dentro de una nueva red que se instalará en el Ayuntamiento y las delegaciones, la instalación incluye la entrega de sistema de cómputo y servidores.



El Presidente del CCEE, Marco Antonio Coronado Valenzuela, dijo que han encontrado algunas irregularidades en la empresa, tales como que no existe una razón social en el domicilio que se maneja y no existen empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte de la misma.



“El sector empresarial está preocupado por el tema, nos interesa que este proyecto que se viene implementando en el Municipio venga a dar la calidad a los servicios para la ciudadanía, que sea un sistema al que podamos acceder por medio de portales y de manera automatizada, es por eso que nos preocupa que los recursos sean bien invertidos”, expresó.



Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico del Estado, Jesús Alfredo Babún Villareal explicó que la Secretaría Técnica del Conacyt determinó el fallo y el Gobierno del Estado únicamente hace el contrato a la empresa que ganó, le solicitan la fianza y finalmente efectúan el pago si el usuario y el secretario técnico corrobora que el sistema se entregó satisfactoriamente



“En un momento dado el que podría impugnar sería el usuario, es decir, el beneficio de este contrato es el Ayuntamiento de Ensenada y ellos son los que pudieran decir si les satisface o no la decisión, corresponderá a ellos que en un momento dado pudieran inconformarse, hacer un proceso de revisión e incluso de cancelación”, explicó.



Por su parte, el Presidente de Coparmex Ensenada, Jorge Nava Jiménez, dijo que es sumamente que el proyecto se implemente correctamente, ya que tiene como objetivo contar con una fase de innovación tecnológica que permita mejorar la tramitología municipal.



“En el CCEE se tomó como acuerdo solicitar al Órgano de Fiscalización del Conacyt que nos permita conocer las gestiones que se hicieron para la asignación de este contrato, debido a que hay algunas dudas respecto a la capacidad técnica y administrativa de la empresa”, indicó.