No se contratarán empresas patito: Novelo

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la incertidumbre que ha generado en el sector empresarial la empresa que se encargará de digitalizar los trámites del Gobierno Municipal, el Alcalde Marco Antonio Novelo Osuna, aseguró que el Ayuntamiento no contratará empresas fantasma.



“Ese asunto fue licitado por Gobierno del Estado, desconozco la empresa, tuve una reunión con mi equipo de desarrollo económico y traen un avance en los trabajos, pero yo siempre lo dije y cuando fui diputado propuse que todas las licitaciones se hicieran con empresas de mucho prestigio y no patito”, expresó.



No obstante, Gobierno del Estado también se deslindó del falló a la empresa GYO proyectos estratégicos y tecnológicos del Noroeste de B.C. S.A. de C.V., argumentando que la licitación corrió a cargo de Conacyt y únicamente el Ayuntamiento podría cancelar el contrato.



“Yo estuve con el Presidente del CCEE ayer y no me comentaron nada de ese tema, se me hace raro, yo desconozco la empresa, yo lo consultaré directamente con la autoridad estatal, no creo que sea una empresa fantasma, yo creo que es una empresa seria, la desconozco pero ya me hubieran dicho”, declaró.