Incumplen luminarias en Ensenada Ley del Cielo

Las 25 mil luminarias que fueron instaladas en la ciudad a través de un contrato de arrendamiento con una compañía privada no cumplen con las especificaciones que exige la Ley del Cielo ya que emiten luz azul de alta intensidad, en vez de luz cálida o amarilla como debería ser, reconoció Salvador González Robles, director de Servicios Públicos e Infraestructura del 22 Ayuntamiento Ensenada.



Durante una reunión convocada por Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de Ensenada (Canacintra), el funcionario dijo que, aunque se cambió el diseño de la lámpara para que no emita luz hacia el exterior, aún hay muchos detalles que se tendrán que revisar para resolver el problema.



Reveló que en realidad son 35 mil lámparas las contempladas en el contrato que está en revisión por parte de la actual administración para determinar qué es lo que procede, ya que al parecer no consultaron a ingenieros especialistas para que la iluminación fuera la adecuada para cumplir con la Norma 013.



González Robles también se refirió al programa de bacheo de la actual administración municipal que contempla 2 millones de metros cuadrados en toda la ciudad, de los que 700 mil metros son de emergencia, con un avance de apenas 110 mil metros.



El plan en donde participa el Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME), contempla 77 vialidades primarias, de las cuales algunas requieren solo reparación y otras la rehabilitación total debido al mal estado en que se encuentran, explicó.



El director de Servicios Públicos e Infraestructura dijo que se tienen contemplada una inversión de 40 millones de pesos para las obras de recubrimiento y bacheo el cual se dificulta en algunos puntos de la ciudad debido a las afectaciones que provocan las líneas de agua potable en mal estado.



González Robles indicó que en la ciudad no hay vialidades preparadas para transporte de carga, situación que provoca la ruptura de tuberías.



Manifestó que una solución integral al problema depende de una coordinación entre el Municipio, Estado y Federación.



El funcionario también informó a los integrantes de la Canacintra sobre la recolección de basura bajo su responsabilidad, la cual se dificulta debido al mal estado de algunas calles que impiden el acceso de los camiones compactadores por lo que tienen que entrar unidades de menos tamaño para poder sacar la basura.



Reconoció el malestar social por las fallas en el servicio, sin embargo, comentó que también tiene que ver con la cultura de limpieza en la propia comunidad, muy distinta a la de otras ciudades en donde las familias esperan el paso de los camiones recolectores para sacar su basura, aunque también es cierto que la recolección es más puntual.



Para finalizar informó que la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura del 2 Ayuntamiento Ensenada cuenta con 600 trabajadores para realizar sus funciones de mantenimiento de la ciudad.



