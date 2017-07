Emiten recomendaciones por temporada de calor

ENSENADA, Baja California(GH)

Para evitar enfermedades durante el verano, el jefe del Departamento de Servicios Médicos, Isaac David López Guzmán, hizo un llamado a la población para tomar medidas precautorias.



Precisó que a partir de los últimos días de julio y hasta septiembre se presenta la condición denominada canícula, cuya características principales son la presencia de temperaturas elevadas, disminución de las probabilidades de lluvia, calentamiento excesivo del aire y cielos despejados.



“Este es un periodo de 40 días aproximadamente, en el que debemos extremar precauciones al exponernos al sol para evitar situaciones de riesgo para la población”, expresó.



Afirmó que en este período aumenta la incidencia de casos de diarrea, principalmente por el consumo de agua o alimentos en mal estado o contaminados por virus o bacterias, mismas que pueden causar enfermedades como el cólera, disentería, tifoidea o salmonelosis, entre otras.



Isaac López puntualizó que otras condiciones desfavorables para la salud son la exposición prolongada a los rayos solares, misma que provocan quemaduras, agotamiento y el llamado golpe de calor, que además de poner en riesgo la salud puede causar la muerte si no se atiende oportunamente.



“En México, los estados con mayor incidencia de casos por estas enfermedades, son Sonora con el 52.9 por ciento; Tamaulipas con el 13.1% y Baja California con el 9.3 por ciento y tan sólo en estos tres estados se presenta el 75.3% de los casos reportados en el país”, subrayó.



El funcionario indicó que en Baja California en 2016 se reportaron 63 casos, siendo la primera causa el agotamiento por calor con 57.14 por ciento, seguido de golpe de calor con 41.26 % y quemaduras solares con solo el 1.6 por ciento, siendo la población femenina la más afectada.



Manifestó que la principal razón en esta época del año es el riesgo de sufrir deshidratación -desde leve a severa o grave- por lo que se recomienda a la ciudadanía seguir las siguientes recomendaciones:



Lávate las manos antes de comer, preparar alimentos, después de ir al baño o cambiar pañales.

Consume pescados y mariscos bien cocidos o fritos.

Lava con agua y jabón y desinfecta con cloro o plata coloidal, frutas y verduras que se consuman crudas.

Consume solo agua desinfectada (uso de cloro, plata coloidal o hervida).

Consume los alimentos inmediatamente después de su preparación, para evitar su descomposición.

Ingiere más líquidos de lo acostumbrado, no esperes hasta estar sediento para beberlos.

Evita exponerte al sol durante las horas de mayor radiación (entre 11:00 y 17:00 horas).

Elige las primeras horas del día para llevar a cabo las actividades al aire libre.

Viste ropa ligera, de colores claros y utiliza sombrero o sombrilla para protegerte del sol.

Cubre las ventanas que reciben la luz del sol colocando persianas, cortinas o periódicos, que ayuden a disminuir el calor en el interior de la casa.

Nunca permanezcas, ni permitas que otros permanezcan dentro de un vehículo bajo el sol, estacionado o cerrado por tiempo prolongado, incluyendo mascotas.

En caso de que tus labios y piel estén secos, solicita Vida Suero Oral en cualquier unidad del Sector Salud (su distribución es gratuita).

No te automediques, visita a tu médico.