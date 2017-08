Disfrutan más de 10 mil festival del taco

ENSENADA, Baja California(GH)

Tacos de pescado, carne asada, de buche, costilla, al pastor, guisados, mariscos, birria, veganos y tlayudas fueron parte de la oferta gastronómica de la ciudad que se disfrutó durante la 15 edición del Festival del Taco y la Cerveza.



José Pico Alonso, director de Pico Producciones, señaló que el evento ha tenido un éxito considerable, ya que la gente espera cada año la realización del festival, pues en este fin de semana se recibieron alrededor de 10 mil personas.



“Existe una derrama económica importante, independientemente de que sea época vacional, este tipo de eventos ha sido una plataforma importante para el sector restaurantero establecido, para el sector hotelero y para el comercio en general”, comentó.



El director operativo indicó que el evento se promocionó a nivel estatal, por lo que se tuvo la presencia de gente de Mexicali, Tijuana, Rosarito y San Quitín, además de visitantes de San Diego, California.



Detalló que con este tipo de eventos se busca activar la economía de Ensenada a través del turismo, además de promocionar responsablemente a los restaurantes establecidos y aumentar su cartera de clientes dando a conocer sus productos y sabores.



Pico Alonso agradeció a la gente que ha seguido el proyecto y a las instituciones y empresarios que hacen posible el desarrollo de cada una de las ediciones.



Aumenta gasto operativo para promotores



Pico Alonso señaló que la organización de un evento de este tipo puede costar entre 200 mil y 400 mil pesos; sin embargo, dijo que con la nueva administración municipal, aumentó de 10% a 40% el pago que deben realizar los promotores por los permisos.



“En mi punto de vista estos eventos son una plataforma que deberían ser gratuitos y el Ayuntamiento debería apoyar con más accesibilidad, no que no nos cobre, sino que sea más accesible con los promotores”, resaltó.



También indicó que es difícil que los organizadores puedan recuperar algún porcentaje de lo que se gasta en el evento, por lo que los festivales de la empresa se realizan solo por el compromiso que se tiene con la comunidad y las empresas que apoyan los eventos.



“Entrando el año nos sorprendió que existían nuevos reglamentos que los promotores desconocíamos y que marca que los promotores debemos pagar ciertas aportaciones que aumentan el gasto operativo del evento en 40%”, resaltó.



Finalmente mencionó que hay cámaras, como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que se caraterizaban por realizar eventos y que este año ya no los organiza por la situación, ya que son altos los pagos que dene hacerse ante el Departamento de Comercios y Alcoholes.