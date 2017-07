Canacintra exige detener las ejecuciones

ENSENADA, Baja California(GH)

Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen coordinadamente y con efectividad para detener la creciente incidencia de delitos de alto impacto presuntamente perpetrados por el crimen organizado, pero también los de orden común, exigió Jorge Eduardo Cortés Ríos.



El presidente de la Cámara Nacional de la industria de Transformación en Ensenada, enfatizó que hay una profunda preocupación por parte del sector industrial por la dimensión que está tomando la violencia en el municipio en donde los asesinatos en lo que va del año rondan los 100 casos.



“A nivel estatal son más de mil ejecutados, la mayor parte en Tijuana con más de 700, pero para los ensenadenses la mayor preocupación es por lo que está pasando dentro del municipio en donde los asesinatos son más de 100, entre los casos identificados y en los que solo se han hallado partes de los cuerpos”, señaló.



El empresario dijo que mientras que las autoridades de los tres niveles de gobierno declaran que ya se están coordinando, los crímenes crecen más del 220% con relación al mismo periodo del 2016 y de manera exponencial, ya que cada vez las cifras del mes rebasan al anterior.



Cortés Ríos consideró que no se deben tolerar excusas y pretextos por parte de autoridades y corporaciones policiacas, tienen que actuar con los recursos disponibles que no son pocos.



“Jamás ningún presupuesto va a ser suficiente en ninguna dependencia ni para ningún rubro, pero el gobierno está obligado a dar resultados con lo que tenga, y por lo que se está viendo, no se está previniendo, persiguiendo, juzgando, ni castigando a nadie”, sentenció.



Manifestó que de alrededor de 100 homicidios que van en los últimos 6 meses, no se ha resuelto ni el 5%, situación que demuestra una enorme impunidad y falta de eficacia de las autoridades sin importar si son policías, ministerios públicos o jueces.



El presidente de Canacintra recordó que a nivel estatal la Secretaría de Seguridad Pública dispone de un presupuesto de mil 936 millones 360 mil 917 pesos; la Procuraduría General de Justicia tiene mil 675 millones 180 mil 709 pesos y el Poder Judicial 942 millones 511 mil 147 pesos, por lo que no hay justificación para no dar mejores resultados.



En el municipio la Dirección de Seguridad Pública tiene 297 millones 681mil 216 pesos, precisó, lo que significa el 20% del gasto municipal.



Jorge Cortés Ríos dijo que urge que la incidencia delictiva actualmente al alza, se revierta, no solamente en los crímenes de alto impacto sino también en los delitos del fuero común como robos a negocios, a casa habitación y a vehículos.



“Ya nos urge ver que las autoridades estén coordinadas, un ejemplo de que eso no ocurre son los C4 estatal y COP municipal, que funcionan por separado a pesar de que tienen la misma función”, apuntó.



Finalmente el empresario señaló que támpoco hay manera de medir el índice de aprovechamiento de las cámaras de esos organismos, ni hay informes de los resultados obtenidos a través de esas herramienta.