Consideran nulos los resultados de Novelo

ENSENADA, Baja California(GH)

Medio año ha transcurrido de la administración de Marco Antonio Novelo Osuna y aún no se ve una definición clara de los proyectos, pero sí constantes pretextos para no avanzar, señaló el regidor independiente Cristian Vázquez González.



“Creo que el gran problema de esta administración es la falta de un proyecto transparente y claro de resolución de las problemáticas, hacer una medición de lo que sinceramente se puede hacer con la situación que se recibió, este Ayuntamiento se ha dedicado a culpar los desvíos y el endeudamiento y no a decir qué se va a hacer con lo poco que hay”, declaró.



El regidor consideró que es necesario que la población conozca un objetivo medible en materia de servicios públicos, seguridad y mejoramiento de la ciudad con obras.



PROYECTOS

“Es un hecho que se recibió un ayuntamiento en las peores condiciones, con cuestiones jurídicas por resolver, pero hasta este momento creo que el Alcalde no ha sido capaz, se debe informar cuántos kilómetros se van a bachear, de qué manera se va a resolver el problema de la recolección de basura que sigue siendo latente”, expresó.



Vázquez González comentó que las delegaciones siguen olvidadas presupuestalmente y a pesar de que hay promesas de que las condiciones van a mejorar, no hay proyectos con resultados medibles.



“Hay buenas intenciones de algunos funcionarios pero las buenas intenciones no sirven si no hay proyectos, al final la realidad es que al Presidente le toca hacer los proyectos y a nosotros como regidores nos toca dar seguimiento y proponer en función de esos, ha faltado una cabeza con certeza de hacia dónde vamos”, indicó.



El funcionario denunció que hasta la fecha no les han dado un informe real sobre la reingeniería administrativa que supuestamente implementó el Alcalde para reducir nómina y gastos.



“En este momento no hay una claridad real de cuánta gente se está despidiendo, se ha comentado verbalmente que se está vaciando desarrollo social, hay muchos problemas con la nómina y los prejubilados del sindicato, de parte del oficial mayor nos dijeron que está muy cargada la nómina por cuestiones que no se pueden resolver como Issstecali y litigios”, explicó.



Asimismo, consideró que algunas medidas como el incremento del 20% en el predial y la aprobación del incremento del 30% a la tarifa del transporte, no han sido las más adecuadas ante el panorama económico que atraviesa la población.



“Antes de haber modificado la ley de ingresos de manera tan gruesa se debió dejar pasar este año, primero plantear el adelgazamiento de la nómina y luego proponer ser más duro con la recaudación, porque ya puedes mostrar congruencia a la gente”, opinó.



INSEGURIDAD

En relación a la inseguridad y el incremento de delitos de alto impacto, refirió que el gran problema es que no se le ha informado a la ciudadanía cómo se está llevando a cabo la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.



“Seguridad pública está rebasada, no hay suficientes unidades y la estructura de las policías y las comandancias en las distintas delegaciones es la misma desde hace muchos años, sin embargo, las delegaciones han crecido mucho y urge que haya mayor coordinación entre seguridad pública central y más patrullas”, planteó.



Finalmente, el regidor consideró que pesar de que hay diálogo entre el Alcalde y los regidores, Novelo no se ha preocupado por involucrarlos en la búsqueda de soluciones.



“Hay diálogo pero falta incluir más a los regidores en la construcción de gobierno, solicitar a cada comisión que participe en la elaboración de proyectos, si como Ejecutivo dice que lo puede hacer todo, entonces a los regidores lo único que nos toca es observar y exigir si no lo está haciendo”, concluyó.