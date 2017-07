Disminuye número de perros sacrificados en la perrera

ENSENADA, Baja California(GH)

En lo que va del año ha disminuido el número de perros que son sacrificados en el Centro de Atención Canina sin embargo ha sido gracias a que la mayoría son rescatados por asociaciones civiles.



La vocera de la asociación protectora de animales “Ellos son la Razón”, Ana Daniela García Salgado, comentó que los rescatistas han hecho un gran esfuerzo por rescatar el mayor número de perros posible, sin embargo, a veces no es posible por la gran cantidad que tienen en los albergues y lo costoso que es mantenerlos.



Informó que de enero a junio han sido sacrificados 661 perros, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron sacrificados 974 perros.



“Las asociaciones nos hemos encargado de promover las adopciones, en nuestra página de facebook constantemente publicamos fotografías de perros que pueden ser rescatados y hemos tenido buena respuesta de la gente, aunque la mayoría los rescatamos nosotros, en lo que va del año la asociación ha sacado 160 perros”, indicó.



García Salgado mencionó que también ha disminuido el número de perros capturados, pues de enero a junio del 2016, la perrera capturó 881 perros, mientras que este año se han capturado 538.



“Esto no significa que haya menos perros en la calle, sabemos que el centro de atención canina ha tenido unidades descompuestas y eso les imposibilita realizar más rondines, además de que tienen muy poco personal”, señaló.



Sin embargo, ha incrementado el número de perros que fueron entregados por sus dueños, ya que de enero a junio del 2016, la perrera recibió un total de 343 perros, mientras que este año en el mismo periodo se han recibido 445.



“Hay mucha irresponsabilidad por parte de los dueños, se les hace fácil ir y dejar a sus mascotas en la perrera solo porque de repente ya no los quieren o porque tuvieron cachorros, or eso es tan importante la esterilización”, puntualizó.