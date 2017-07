Recomiendan evitar accidentes en casa

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la temporada vacacional, periodo en el que algunos niños pasarán el mayor tiempo en sus casas, la Jurisdicción de Servicios de Salud recomendó a los padres de familia vigilar a los pequeños para evitar accidentes en el hogar.



Javier Terriquez Carrillo, coordinador del programa Atención a la Infancia y Adolescencia, indicó que es en esta época cuando se deben esmerar los cuidados y no dejar a los niños solos.



“En el hogar, la mayoría de los accidentes son prevenibles; a los niños no los entretengan viendo televisión, vigílenlos cuando corran, jueguen o brinquen”, indicó.



El médico mencionó que en la cocina ocurren los accidentes más comunes, por ejemplo, cuando la madre está cocinando y sin darse cuenta, el menor va a explorar y se derrama el agua hirviendo o el aceite y genera quemaduras graves.



Otro peligro que puede ser evitado es el verter insecticidas o venenos en las botellas de refresco, ya que al relacionarlo con la bebida gaseosa, los niños pueden ingerirlo e intoxicarse



Terriquez Carrillo invitó a los padres de familia a cuidar a sus hijos cuando éstos salen a andar en bicicleta, que lleven cascos para evitar golpes en la cabeza y que en la zona en la que jugarán no haya tráfico.



Finalmente, dijo que aquellos niños que acompañen a sus papás en los automóviles deben llevar siempre el cinturón de seguridad e ir en la parte trasera del auto, así como los más pequeños portar una silla especial.



“Por favor, padres de familia, pongan el cinturón de seguridad a los niños, no hablen por teléfono ni mensajeen cuando vayan manejando”, finalizó.