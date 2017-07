Dormir mal afecta la salud: IMSS

ENSENADA, Baja California(GH)

La coordinación, el humor y la concentración se ven afectadas cuando una persona no duerme ni descansa lo suficiente, indicó Óscar Castro Guevara, director de la Unidad de Medicina Familiar 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Mencionó que los trastornos del sueño en los niños rompen el equilibrio y los vuelve distraídos, irritables, con bajo rendimiento escolar y en algunos casos, agresivos.



El médico dijo que la mayoría de las personas desconoce si padece una alteración del sueño porque minimizan el problema y muchos casos son diagnosticados cuando acuden a solicitar atención médica por otro malestar.



Entre las principales alteraciones, destacó, está el sueño inquieto, que se expresa con saltos, vueltas, facilidad para despertar, dificultad para volver a dormir o hablar dormido, que suele ser por malestar físico, como hambre, sed, frío, calor o problemas digestivos.



Añadió que el insomnio es la incapacidad crónica para dormir, y es considerada así porque las horas de sueño frecuentemente son menos a las recomendadas, además de acompañarse de inquietud, irritabilidad, malestar y fastidio durante el día.



Los trastornos, explicó, son más comunes en hombres, ya que en la noche la producción de testosterona interfiere, además las consecuencias son graves, pues no descansar dificulta la capacidad intelectual y suelen tener más accidentes de tránsito.



Las principales causas, añadió, pueden ser temor, sensación de soledad, incomodidad con la habitación en la que duerme, sobre estimulación auditiva y visual, cenar en abundancia o las preocupaciones y el estrés.



El director de la unidad médica mencionó que el problema puede generar el consumo de fármacos, sustancias adictivas para condiciliar el sueño o adoptar hábitos nocivos para la salud, por lo que recomendó no automedicarse, sino acudir al médico para el tratamiento indicado.



Finalmente, reiteró poner atención en la importancia de dormir bien, mantener un horario fijo para ir a la cama, evitar sustancias estimulantes por la noche, como café alcohol o tabaco, y aislarse de aparatos electrónicos o ruidos perturbadores.