Violencia afecta a negocios de San Quintín

ENSENADA, Baja California(GH)

Los delitos de alto impacto ocurridos en la zona Sur del Municipio han ocasionado una fuerte disminución en las ventas de los comercios, afirmó Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).



“La economía está detenida y la gente no quiere gastar porque está espantada y los comerciantes no quieren invertir, todo lo que tenga que ver con la delincuencia y la inseguridad, ocasiona que los negocios se repriman”, expresó.



El líder de los comerciantes dijo que por lo menos las ventas han disminuido en un 35%, debido a que la población tiene miedo de salir de sus hogares por la situación de violencia que se vive.



Cabe recordar que la situación es muy similar en la zona urbana de Ensenada, donde a la fecha han cerrado alrededor de 300 negocios y se registra un promedio de dos o más robos a la semana en los negocios de la zona turística.



No obstante, los comerciantes han implementado diversas estrategias para inhibir la delincuencia, tales como un chat donde están agregados los dueños de los negocios y oficiales de la policía para denunciar inmediatamente cualquier incidente.



Sin embargo, Menchaca Sinencio consideró que el Gobierno estatal y municipal deben tener mayor coordinación y un plan estratégico para detener la ola de delincuencia que atraviesa la ciudad.