Pide Obispo oración a feligreses

ENSENADA, Baja California(GH)

“La oración es tan fecunda que siempre transforma la vida personal y la vida comunitaria”, expresó el Obispo de la Diócesis de Ensenada.



Rafael Valdez Torres comentó que no solo se necesitan sacerdotes que atiendan o estén en contacto con las personas, sino también se necesitan hombres y mujeres de oración.



“La oración es tan fecunda que logra la conversión de los grandes pecadores; los grandes santos se han cobijado con la oración a tal punto que podríamos decir que se vuelven a adictos, de estar con Cristo, de amar a Cristo, de hablarle a Cristo, de escuchar a Cristo, de vivir con Cristo”, aseveró.



El Pontífice expresó que es necesario agradar a Dios con la vida rectar y orar por el mundo entero y por las diferentes situaciones de corrupción e injusticia que se han vivido y se siguen viviendo.



“Si nuestra sociedad orara con fe, si en nuestras familias no se perdiera ese hábito de orar, de hablarle a Dios, de escucharlo, de abrir nuestros sentidos a aprender de Cristo lo que quiere enseñarnos, nuestra sociedad sería muy distinta, nuestras familias serían muy distintas”, insistió.



Finalmente, insistió en que cada católico sepa pedirle al Señor salir de las ataduras y de aquellas situaciones especiales en que los intereses no son espirituales.