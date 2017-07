Previenen enfermedades transmitidas por moscos

ENSENADA, Baja California(GH)

En zonas donde se han detectado casos probables de dengue, zika o chikungunya, la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada fumiga y nebuliza los domicilios que han sido señalados.



Sonia Angélica Flores Velasco, responsable del programa de Vectores y Rickettsiosis, indicó que se hace un bloqueo de nueve manzanas y se trabaja en control, con visitas a los domicilios en busca de criaderos del mosquito aedes aegypti.



“Los casos probables son personas que vienen enfermas de alguna parte donde sí es endémico el virus, que sí anda circulando en la población y que pudiesen haber llegado enfermas aquí a la localidad”, señaló.



En las casas aledañas se hace un roseado residual, para que cuando el mosquito se pose en las paredes el mosco adulto sea controlado y muera; y posteriormente se realizan tres nebulizaciones por la tarde-noche con un intervalo de una semana cada una.



Recordó que a las personas se les está pidiendo que abran puertas y ventanas para que penetre el insecticida, que aunque tiene olor, no ocasiona daños a la salud de las personas, ya que es el autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Queremos que penetre a las casas para que también actúe ahí y elimine a los mosquitos que puedan estar en el interior”, dijo.



Flores Velasco mencionó que también se hace un monitoreo con ovitrampas o criaderos artificiales que se colocan en las cuatro caras de las manzanas seleccionadas, para saber si hay presencia de la hembra del mosquito.



En semanas pasadas, dijo, se estuvo trabajando en las calles Ámbar y Ruiz, mientras que esta semana el proceso de nebulización será en las colonias Morelos, Jalisco, ampliación Hidalgo y en la delegación Maneadero.



En el caso de la rickettsiosis, la médico veterinaria dijo que se inició un proyecto de prevención en la colonia Rosas Magallón y está por iniciar también en la Popular I, en el que se revisa cada domicilio y las mascotas para detectar el índice de riesgo por garrapata.



Destacó que en estos casos también se hace un roseado residual, además de un tratamiento para los canes, acciones que deben ser simultáneas para poder controlar la garrapata.



“Acciones indivuales, como tratar al perrito pero no fumigar, o fumigar, pero no tratar a la mascota va a permanecer el problema”, indicó.