Pide la CCSP resultados en seguridad

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la ola de violencia que se vive en el Estado, de no haber resultados a corto plazo por parte de las corporaciones, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), exigirá la renuncia de los funcionarios policiales.



El presidente del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, informó que han estado trabajando en una propuesta integral en materia de seguridad, la cual han estado presentando ante los organismos empresariales para que la autoridad la tome en cuenta.



“Desafortunadamente la incidencia delictiva sigue a la alza, vemos que todos los delitos están creciendo, el nivel de homicidios que trae la ciudad está muy por arriba de aquellos años álgidos del 2007 y 2008, nos dicen que hay coordinación pero si hubiera los resultados se estarían dando y sabemos que no es así”, señaló.



Hernández Niebla consideró que si hubiera voluntad política por parte del Gobernador del Estado y de cada uno de los alcaldes, habría una mejora sustancial a corto plazo en materia de seguridad.



“Si los resultados no se dan a corto plazo tendremos que alzar más la voz y empezar a pedir renuncias de funcionarios policiales, si somos escuchados creo que los resultados se tendrán que empezar a dar para beneficio de los ensenadenses”, expresó.



Por su parte, el presidente del CCSP en Ensenada, Faisal Díaz Nassif, comentó que desde hace meses han solicitado al gobierno municipal que presente un plan de seguridad y hasta el momento no han tenido respuesta.



“Seguiremos exigiendo, necesitamos saber cuáles son las líneas de acción”, apuntó.