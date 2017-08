Quistes ováricos pueden causar infertilidad

ENSENADA, Baja California(GH)

Los quistes en los ovarios es una de las principales causas de infertilidad en la mujer, ya que ocasiona la anovulación, explicó Ramón Rojo López, director de la Unidad de Medicina Familiar 39 del IMSS.



Refirió que el Síndrome de Stein-Leventhal son ovarios con dimensiones mayores a cuatro centímetros, cuando su tamaño normal no es de más de tres centímetros, y que anteriormente se identificaba a través de signos como la obesidad, anovolución e hirsutismo.



Rojo López explicó que la anovulación es cuando las pacientes no son regulares en sus periodos menstruales; mientras que el hirsuatismo es el crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo.



Por ello, agregó, las mujeres deben estar atentas a su periodo menstrual, pues si ocurre sangrado catamenial por el desprendimiento de endometrio sin que haya existido ovulación, incrementa el riesgo de infertilidad.



Mencionó que otra de las consecuencias de no atenderse a tiempo es que, periodos de amenorrea o ausencia de menstruación prolongados, puede ocasionarse una hiperplasia o crecimiento excesivo de endometrio, por lo que deben suministrarse hormonales para que se produzca el sangrado catamenial mensual.



El médico indicó que no existe un grupo de edad determinado o algún factor biológico detectado; sin embargo, la recomendación es mantenerse en un peso adecuado a la talla y llevar el registro de menstruaciones.