Baja lenta prevención de embarazo no deseado

ENSENADA, Baja California(GH)

El programa de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente ha ayudado a disminuir la cantidad de embarazos adolescentes en 1%, indicó Claudia Rocío Linares Jurado, responsable del programa.



La sexóloga de la Jurisdicción de Servicios de Salud señaló que orientar a los jóvenes ha ayudado que de 2013 a la fecha hayan bajado los índices de embarazo adolescente de 30% a 20% de casos.



“No es el ritmo que se esperaba, pero no solo es información, es formarlos, la educación de la sexualidad es integral y no solo llenar de información sobre métodos anticonceptivos, sino una serie de elementos que fortalecen a la persona que evitará que haga algo sin responsabilidad”, mencionó.



A través de los módulos amigables para el adolescente, dijo, no solo se informa a los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos, sino que hay diferentes temas de salud, como embarazos, sexualidad y violencia en el noviazgo que orientan al interesado a decidir iniciar o no su vida sexual activa.



Afirmó que la respuesta ha sido favorable, ya que al mes se registran alrededor de 100 visitas en cada módulo; además de que se han tenido experiencias en las que los padres acompañan a sus hijos para ser informados.



“Es bonito ver que la familia apoya a sus hijos para que estén informan y que decidan, al final de cuentas la adolescencia es una etapa para eso, para empezar a tomar decisiones”, apuntó.



Linares Jurado informó que los módulos están ubicados en Hospital General, en el Centro Avanzado de Atención Primaria de la Salud (Caaps) de Maneadero; y en los centros de salud de la colonia Obrera, Popular 89, Popular 2, Lomitas Indeco y El Sauzal.



Agregó que durante el ciclo escolar se visitan las escuelas desde quinto grado hasta nivel preparatoria, ya que la adolescencia abarca desde los 10 años, cuando entran a la pubertad, hasta los 19 años de edad.