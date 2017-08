Se necesitan más estacionamientos en la Playa Municipal

ENSENADA, Baja California(GH)

La falta de estacionamientos en la Playa Municipal ha generado opiniones divididas ante la posibilidad de remover un tramo de la ciclovía y regresar los estacionamientos.



Cabe recordar que recientemente el Regidor Ricardo Medina Fierro, presentó un punto de acuerdo en el que se considera la realización de un análisis que permita implementar medidas para la reincorporación de cajones de estacionamiento en la zona de Playa Hermosa.



No obstante, el regidor independiente, Cristian Vázquez González, puntualizó que la ciclovía no está terminada porque el gobierno anterior desvió los fondos para culminarla y porque todavía faltaban varios proyectos para trazar una movilidad urbana completa en bicicleta.



“Sí a la ciclovía, no a regresar los estacionamientos, sí a estudiar maneras de que comerciantes tengan espacios para sus consumidores y la ciudadanía espacios para el esparcimiento en playa, pero sobre todo terminar un proyecto y dar con los culpables de que no esté terminado”, consideró.



Por su parte, el regidor Orlando Toscano Montaño confirmó que hay un déficit muy grande de estacionamientos en la zona, lo que inhibe la actividad turística.



“Contamos con alrededor de 4 mil visitantes por día los fines de semana de verano y tenemos alrededor de 200 estacionamientos públicos en la zona de la playa, no es algo apropiado y tenemos que buscar una solución”, expresó.