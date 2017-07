Contemplan exigir renuncias de funcionarios policiales

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la ola de violencia que se vive en el Estado, de no haber resultados a corto plazo por parte de las corporaciones, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), exigirá la renuncia de los funcionarios policiales.



El Presidente del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, informó que han estado trabajando en una propuesta integral en materia de seguridad, la cual han estado presentando ante los organismos empresariales para que la autoridad la tome en cuenta.



“Desafortunadamente la incidencia delictiva sigue a la alza, vemos que todos los delitos están creciendo, el nivel de homicidios que trae la ciudad está muy por arriba de aquellos años algidos del 2007 y 2008, nos dicen que hay coordinación pero si hubiera los resultados se estarían dando y sabemos que no es así”, señaló.



Hernández Niebla consideró que si hubiera voluntad política por parte del Gobernador del Estado y de cada uno de los alcaldes, habría una mejora sustancial a corto plazo en materia de seguridad.



“Si los resultados no se dan a corto plazo tendremos que alzar más la voz y empezar a pedir renuncias de funcionarios policiales, si somos escuchados creo que los resultados se tendrán que empezar a dar para beneficio de los ensenadenses”, expresó.



Por su parte, el Presidente del CCSP en Ensenada, Faisal Díaz Nassif, comentó que desde hace meses han solicitado al gobierno municipal que presente un plan de seguridad y hasta el momento no han tenido respuesta.



“Seguiremos exigiendo, necesitamos saber cuáles son las líneas de acción, nos han presentado el tema de la reubicación de los policías y es algo que va a permitir reaccionar más rápido porque vana estar ubicados con mayor estrategia, pero a fin de cuentas el Alcalde no se ha querido comprometer a solicitar la cantidad de policías que son necesarios”, apuntó.



Díaz Nassif dijo que con los 45 policías que solicitó recientemente el gobierno municipal, no se alcanza a cubrir los que ya se retiraron.



No obstante, aunque en repetidas ocasiones el Presidente Municipal ha informado que ya se cuenta con los recursos del programa Fortaseg, el Presidente del CCSP declaró que es necesario transparentar su aplicación.



“Si no se abre con transparencia la aplicación del recurso, tal vez compran patrullas o cámaras pero no de una manera que vaya a beneficiar la seguridad, sin embargo, no todo es la falta de dinero, también es que no hay coordinación, hemos participado en algunas reuniones y lo que se ve es que están descoordinados”, argumentó.



Finalmente, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Antonio Coronado Valenzuela, enfatizó que se necesitan 600 policías más para cubrir la necesidad del Municipio.